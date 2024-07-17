Hrant Dink davasında sıcak gelişme | 15 sanık yüzünden bozulan dava 6’ncı kez görüldü | 11 Ekim...

Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın 6'ncı duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 1'i tutuklu 2 sanık katılırken, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Okan Şimşek

"2008'DEN BERİ YARGILANIYORUM"

Tutuklu sanık Okan Şimşek savunmasında, "Olay artık kendi içine sığmaz hale gelmiştir, 2008'den beri yargılanıyorum. Mahkemelere doğru şekilde çıktım, Veysal Şahin ile doğruları anlattık ama bize itibar edilmedi. 2014'de emekli oldum hala daha darbeyle iltisaklandırılmaya çalışılıyorum" dedi.

''FETÖ İLE İRTİBATIM YOK''

Sanık Bekir Yokuş ise, Hrant Dink'i ve Ogün Samast'ı tanımadığını, isimlerini daha sonra medya aracılığıyla öğrendiğini, daha önce hiç Şişli'ye gitmediğini ve FETÖ ile bir irtibatının olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.