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Hrant Dink davasında sıcak gelişme | 15 sanık yüzünden bozulan dava 6'ncı kez görüldü | 11 Ekim...

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın Yargıtay kararıyla 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davanın bugün yapılan 6. duruşmasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken bir sonraki davanın 11 Ekim'de görülmesi kararı verildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 19:52 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 19:52
Hrant Dink davasında sıcak gelişme | 15 sanık yüzünden bozulan dava 6’ncı kez görüldü | 11 Ekim...

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AGOS Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 6'ncı duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

YARGITAYIN BOZDUĞU DAVANIN 6'NCI DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın 6'ncı duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 1'i tutuklu 2 sanık katılırken, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Okan ŞimşekTutuklu sanık Okan Şimşek

"2008'DEN BERİ YARGILANIYORUM"

Tutuklu sanık Okan Şimşek savunmasında, "Olay artık kendi içine sığmaz hale gelmiştir, 2008'den beri yargılanıyorum. Mahkemelere doğru şekilde çıktım, Veysal Şahin ile doğruları anlattık ama bize itibar edilmedi. 2014'de emekli oldum hala daha darbeyle iltisaklandırılmaya çalışılıyorum" dedi.

''FETÖ İLE İRTİBATIM YOK''

Sanık Bekir Yokuş ise, Hrant Dink'i ve Ogün Samast'ı tanımadığını, isimlerini daha sonra medya aracılığıyla öğrendiğini, daha önce hiç Şişli'ye gitmediğini ve FETÖ ile bir irtibatının olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

11 EKİM'E ERTELENDİ, TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Savunma ve beyanların alınmasıyla ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, dinlenmeyen 2 sanığın savunmalarının bir sonraki celse alınmasına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Gazeteci Hrant Dink'in naaşıGazeteci Hrant Dink'in naaşı

İDDİANAMEDEN: 2 SUÇTAN 2 KEZ AĞIR MÜEBBET

İddianamede, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği açıklandı.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi istendi.

YAKALAMA KARARI BULUNAN FARUK SARI'NIN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi istenirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

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