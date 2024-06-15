RESUL CAN ÇATI TUTUKLANDI Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemlerinin ardından Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.



Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki Resul Can Çatı'nın ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.