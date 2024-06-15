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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cuma gecesi bir eyleme sahne oldu. Resul Can Çatı isimli kişinin üzerinde "SMA" yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan Çatı tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesine de ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 22:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 18:13
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerinde 'SMA' yazılı araçla eylem yapılması nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

Eylemi yapan Resul Can Çatı polis ekipleri tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler oluyor?


15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen Resul Can Çatı'nın üzerinde 'SMA' yazan otomobille trafiği durdurması nedeniyle, çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.


Şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim olmuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı!

Şüphelinin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PİŞMAN DEĞİLİM
Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından köprüdeki trafik normal akışına dönmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

BOMBA DÜZENEĞİNDE NE VAR?
Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan Çatı, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur. Olay sebebiyle pişman değilim." dedi.

RESUL CAN ÇATI TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemlerinin ardından Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.

Köprüyü araçla kapatan şüpheli tutuklandı!

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN PAYLAŞIM
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!

NELER OLMUŞTU?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Köprüyü kapatan kişi böyle teslim oldu! İşte o anlar...


Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki Resul Can Çatı'nın ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.

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