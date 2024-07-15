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15 Temmuz'da darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemir'in son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı

15 Temmuz 2016'da ihanetin pusu kurduğu karanlık gecenin seyrini Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir değiştirdi. Darbeci general Semih Terzi'yi beylik tabancasıyla başından vuran Halisdemir, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü. Ömer Halisdemir'e "Ömer bunun sonunda şehadet var" diyerek "Semih Terzi'yi vur" emri veren Zekai Aksakallı, "Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile" dedi. Halisdemir'in son anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 10:48 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 11:47
15 Temmuz’da darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemir’in son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti.

Millete tanklarla uçaklarla saldıran alçaklar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı da işgal etmek istedi. Ancak karşılarına Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir dikildi.

Cuntacı Semih Terzi'yi vurup darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer HalisdemirCuntacı Semih Terzi'yi vurup darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir

DARBECİ GENERALİ ALNINDAN VURDU

Darbeci general Semih Terzi'yi beylik tabancasıyla başından vuran Halisdemir, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü.

ÖLMEYİNCE TEKRAR ATEŞ ETTİLER

Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi.

Ömer Halisdemir'in etkisiz hale getirdiği darbeci Semih TerziÖmer Halisdemir'in etkisiz hale getirdiği darbeci Semih Terzi

Bu sırada Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti.

Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi. Darbeci askerlerin cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi hemen helikopterle GATA'ya götürdüğü ancak şehit Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabriŞehit Ömer Halisdemir'in kabri


SADECE DARBENİN DEĞİL MİLLETİN KADERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ömer Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. 15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer ya da Ömer Halis oldu.

Şehit Ömer Halisdemir'in son anlarıŞehit Ömer Halisdemir'in son anları

Ömer Halisdemir'e şehadet emrini veren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı.

Ömer ile baba-oğul gibiydik diyen Aksakallı, "Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi" dedi.

Ömer HalisdemirÖmer Halisdemir

"O GECE BOYUNCA 8 KERE GÖRÜŞTÜK ÖMER HALİSDEMİR İLE"

Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradığını bildiren Aksakallı, şöyle devam etti:




"Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile."


Zekai AksakallıZekai Aksakallı

"ÖMER BUNUN SONUNDA ŞEHADET VAR"

Ömer Halisdemir ile 1997'den beri birlikte çalıştıklarını dile getiren Aksakallı, "Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi." açıklamasında bulundu.

Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'e şehadet emrini verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı!

Semih Terzi'nin öldürülmesinin Fetullahçı teröristlerin morallerini bozduğunu söyleyen Aksakallı, Semih Terzi'ye yönelik operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.




"DUAMIZI OKUDUK, ALNINDAN ÖPTÜM"
Şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşına yöneldiğini aktaran Aksakallı, "Tarif edilmez duygular. Duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Biraz kanlanmış, dışarı çıkmıştı." dedi.

Darbeyi önlemek için farklı noktalara asker gönderdiğini belirten Aksakallı, "Her noktada polisimizin üstün cesaretini, yardımlarını gördüm o gece. Polisimizin o geceki cesareti, kahramanlığı anlatılamaz. Müthiş bir dayanışma ve mücadeleydi." diye konuştu.

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