15 Temmuz’da darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemir’in son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı

Darbeci hain Semih Terzi 'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. 15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer ya da Ömer Halis oldu.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri SADECE DARBENİN DEĞİL MİLLETİN KADERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ Ömer Halisdemir , sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Şehit Ömer Halisdemir'in son anları Ömer Halisdemir 'e şehadet emrini veren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı , katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı. Ömer ile baba-oğul gibiydik diyen Aksakallı, "Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi" dedi.

Ömer Halisdemir



"O GECE BOYUNCA 8 KERE GÖRÜŞTÜK ÖMER HALİSDEMİR İLE"



Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradığını bildiren Aksakallı, şöyle devam etti:







"Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile."



Zekai Aksakallı



"ÖMER BUNUN SONUNDA ŞEHADET VAR"



Ömer Halisdemir ile 1997'den beri birlikte çalıştıklarını dile getiren Aksakallı, "Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi." açıklamasında bulundu.

Semih Terzi'nin öldürülmesinin Fetullahçı teröristlerin morallerini bozduğunu söyleyen Aksakallı, Semih Terzi'ye yönelik operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.







"DUAMIZI OKUDUK, ALNINDAN ÖPTÜM"

Şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşına yöneldiğini aktaran Aksakallı, "Tarif edilmez duygular. Duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Biraz kanlanmış, dışarı çıkmıştı." dedi.



Darbeyi önlemek için farklı noktalara asker gönderdiğini belirten Aksakallı, "Her noktada polisimizin üstün cesaretini, yardımlarını gördüm o gece. Polisimizin o geceki cesareti, kahramanlığı anlatılamaz. Müthiş bir dayanışma ve mücadeleydi." diye konuştu.