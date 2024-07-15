Onlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanları! Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Cennet Yiğit... İşte hikayeleri

Cennet Yiğit, şehit düşmeden bir ay önce futbolcu Ali Bilgin ile sözlenmişti. Kurban Bayramı'nda nişan, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlanıyorlardı. Kızının şehit olmadan önce sözlendiğini belirten Huriye Yiğit; "FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, ama geride kalan binlerce kişiyi ise yarım bıraktı" dedi.

BEYAZ KARANFİL BIRAKIRDI

Kızının şehit düşmesinin ardından sözlüsü Ali Bilgin'in de yıllarca Kayseri'ye gelerek Cennet'in mezarını ziyaret ettiğini belirten Huriye Yiğit, "Biz Ali'nin geldiğini şehitliğe gittiğimizde Cennet'in mezarı üzerine bırakılan beyaz karanfillerden anlıyorduk. Ali Ankara'dan Kayseri'ye gelip sürekli Cennet'in mezarını ziyaret ediyordu. Kızım Cennet'le inşallah cennette buluşuruz" diye konuştu.



ÖLMEKTEN KORKMADIM

FETÖ'nün kalleş darbe girişimini televizyondan öğrenir öğrenmez Atatürk Havalimanı'na giden Metin Doğan, tankı önene yatarak nasıl durdurduğunu anlattı. Matematik öğretmeni Doğan, eyleme başlarken amacının ölmek olduğunu belirterek, "Ben o an benim ölümümün yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüm. Bu karşı duruşu tek başına yapmak o kadar zor ki. İçinizden birden bir kişilik oluşuyor. Cesaret geliyor. Harekete geçmeniz için sizi ikna etmeye çalışıyor. Askerler birden havaya ateş açmaya başlayınca ben de o gazla koştum üzerlerine doğru.

Herhalde 10 asker vardı. Geldim tankın önüne ellerimi kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye bağırdım. Bir an duraksadılar. Sonra karşılıklı laflar başladı. Tank durmuştu ama motoru çalışıyordu. Karşısında güçlü de dursanız titriyorsunuz. Asfaltı titretiyor böyle. Amaç ölmekti. Yattım tankın önüne kelime-i şahadet getirdim. Tank geldi durdu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Daha sonra kalkıp tekrar tankın önüne geçtim. Bana bağırmaya başladılar ateş edeceğiz diye. Onları tahrik etmek için tişörtümü falan çıkardım. Ateş etsene dedim. Onlar yine gaza bastılar. Bu defa hızlı bir şekilde diğer paletin altına yattım. Palet geldi omzuma değdi. Etrafta yapma diye bağıranlar benim öldüğümü düğündüler, tankın etrafını sardılar. O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim" diyerek o dehşet dolu anları tekrar yaşadı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN