Onlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanları! Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Cennet Yiğit... İşte hikayeleri

Kanlı terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'yi hedef seçti. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki kahraman Türk milleti, hainlere geçit vermedi.
Kanlı terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'yi hedef seçti. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki kahraman Türk milleti, hainlere geçit vermedi.
Onlardan biri olan Şehit Ömer Halisdemir de darbeci General Semih Terzi'yi yere serdi. Ve Türkiye'nin kahramanı seçildi.
Niğde'nin Bor ilçesine defnedildi. Sadece 15 Temmuz'da değil, hemen hemen her gün vatandaşlar kabrini ziyaret etti. Anne-babalar, binlerce çocuğa, Ömer Halisdemir'in ismini verdi.
Adına etkinlikler düzenlendi. Bu yıl da 8'ncisi düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular, İstanbul'dan hareket etti. 6 ilden sporcular 6 gün boyunca pedal çevirdi. Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye geçti. Geçtikleri her ilden aldıkları toprakları bugün Bor İlçesi'ndeki kabrine bırakacakları belirtildi.
BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE DARBECİLERE KARŞI BABA-OĞUL DİRENİŞİ!
2016 gününde Erol Olçok da vatanını savunmak için oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte sokağa çıkanlar arasındaydı. Reklamcı Erol Olçok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı.
Olçok, darbe girişimi haberini alır almaz hemen evden ayrıldı. O sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu Abdullah da peşine takıldı. Ona "Sen evde kal" diye çıkıştı. Ama genç evlat, babasını yalnız bırakmadı. 54 yaşındaki baba Erol Olçok ve oğlu, Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı.
Ancak hain kurşunlarla ikisi de hayattan ayrıldı. Babaoğul, geride büyük bir "Kahramanlık" öyküsü bıraktı. Onların ve diğer yiğitlerin anısına köprünün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldı.
'CENNET'TE MELEK OLDU
15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, darbe kalkışması gecesi, FETÖ'cü hainlerin Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenledikleri hava saldırısında şehit düştü.
Cennet Yiğit, şehit düşmeden bir ay önce futbolcu Ali Bilgin ile sözlenmişti. Kurban Bayramı'nda nişan, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlanıyorlardı. Kızının şehit olmadan önce sözlendiğini belirten Huriye Yiğit; "FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, ama geride kalan binlerce kişiyi ise yarım bıraktı" dedi.
BEYAZ KARANFİL BIRAKIRDI
Kızının şehit düşmesinin ardından sözlüsü Ali Bilgin'in de yıllarca Kayseri'ye gelerek Cennet'in mezarını ziyaret ettiğini belirten Huriye Yiğit, "Biz Ali'nin geldiğini şehitliğe gittiğimizde Cennet'in mezarı üzerine bırakılan beyaz karanfillerden anlıyorduk. Ali Ankara'dan Kayseri'ye gelip sürekli Cennet'in mezarını ziyaret ediyordu. Kızım Cennet'le inşallah cennette buluşuruz" diye konuştu.
ÖLMEKTEN KORKMADIM
FETÖ'nün kalleş darbe girişimini televizyondan öğrenir öğrenmez Atatürk Havalimanı'na giden Metin Doğan, tankı önene yatarak nasıl durdurduğunu anlattı. Matematik öğretmeni Doğan, eyleme başlarken amacının ölmek olduğunu belirterek, "Ben o an benim ölümümün yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüm. Bu karşı duruşu tek başına yapmak o kadar zor ki. İçinizden birden bir kişilik oluşuyor. Cesaret geliyor. Harekete geçmeniz için sizi ikna etmeye çalışıyor. Askerler birden havaya ateş açmaya başlayınca ben de o gazla koştum üzerlerine doğru.
Herhalde 10 asker vardı. Geldim tankın önüne ellerimi kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye bağırdım. Bir an duraksadılar. Sonra karşılıklı laflar başladı. Tank durmuştu ama motoru çalışıyordu. Karşısında güçlü de dursanız titriyorsunuz. Asfaltı titretiyor böyle. Amaç ölmekti. Yattım tankın önüne kelime-i şahadet getirdim. Tank geldi durdu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Daha sonra kalkıp tekrar tankın önüne geçtim. Bana bağırmaya başladılar ateş edeceğiz diye. Onları tahrik etmek için tişörtümü falan çıkardım. Ateş etsene dedim. Onlar yine gaza bastılar. Bu defa hızlı bir şekilde diğer paletin altına yattım. Palet geldi omzuma değdi. Etrafta yapma diye bağıranlar benim öldüğümü düğündüler, tankın etrafını sardılar. O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim" diyerek o dehşet dolu anları tekrar yaşadı.