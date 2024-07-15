Başkan Erdoğan'dan şehitlere dua hainlere lanet: "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz"



Başkan Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

Erdoğan, 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.