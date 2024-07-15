SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan şehitlere dua hainlere lanet: "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

15 Temmuz 2016'da millet, zillete karşı galip geldi. FETÖ'cü ayaklanmada 252 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde kahramanlar rahmetle anılırken Başkan Erdoğan'ın ilk durağı İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, şehitler için okunan duaya eşlik etti. "Milletin destan yazdığı günde tek yürek, tek bilek olduk" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 08:31 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:45
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

İhanet ağlarının örüldüğü karanlık gece milli iradenin ferasetiyle aydınlığa çıkarıldı. Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna 80 milyon demokrasisine sahip çıktı.

Başkan Erdoğan şehitler için Kur'an okudu!



ŞEHİTLER MAKAMI'NDA KUR'AN TİLAVETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde ilk olarak İstanbul Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, 15 Temmuz Şehitleri için yapılan duaya iştirak etti. Daha sonrasında Erdoğan, şehitler için bizzat Kur'an-ı Kerim okudu.


Şehitler için dua edilmesinin ardından, Başkan Erdoğan anıta çiçek bıraktı.

'Milletin Zaferi' 8 yaşında! Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kuran okudu!

15 TEMMUZ'A 'TİYATRO' DİYENLERİ KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneidevriyesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce İstiklal ve istikbalimiz uğrunda fedayı can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.


Başkan Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

Başkan Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Erdoğan, 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.

"Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb'im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın" diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ruhunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

TÜM GÜCÜMÜZLE SAHİP ÇIKMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, bu akşam, o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletle beraber olacaklarını belirterek, "Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden 'Allah razı olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

FATİHA SURESİ'Nİ VE BAKARA SURESİ'NİN İLK 5 AYETİNİ OKUDU
Başkan Erdoğan da Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti.

Ziyarette, Başkan Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.

15 Temmuzda darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemirin son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı15 Temmuzda darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemirin son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı
Kemal Kılıçdaroğlunu da unutmadık! 15 Temmuzda millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içtiKemal Kılıçdaroğlunu da unutmadık! 15 Temmuzda millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti
En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Astaş Holding
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Nuh Çimento
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı
Koza Altın
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
SON DAKİKA