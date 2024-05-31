FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi

"NE EVİM NE DE ARABAM VAR: KİRADA YAŞIYORUM"

Kanter, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uzun zamandır birçok arkadaşımız Enes Kanter banka hesabını niye açıkladı, o kadar parayı niye verdi, 110 milyon dolar nereye gitti diye soruyor. Birçok gittiğim sohbette belki şakayla karışık arkadaşımız zaten Enes'in tuzu kuru, adamın bankada milyonlarca doları sürdüğü milyon dolarlık arabası var diyenlere de hakkımı helal ediyorum. Benim ne evim var ne de arabam. Hala küçük bir evde kirada yaşarım arabam da yoktur. 'O kadar para nereye gitti.?' Bu parayı kontrol eden kişilere güvenim tamamen sonsuz."