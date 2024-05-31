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FETÖ artığı Enes Kanter'den 'himmet' itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi

Firari vatan haini, FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter, örgütten ‘ağabey’ dediği kişilere Türkiye dahil dünyadaki FETÖ’cülere aktarılmak üzere 110 milyon dolar verdiğini açıkladı. Kanter, terör örgütü üyelere para akıtırken ailesini hiçe saydığını ve kendisinin de eviyle arabasının olmadığını böbürlenerek anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:52 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 11:17
FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi

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Daha önce ABD ve Yunan televizyonlarında boy gösterip Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusan, Erdoğan'ı Papa'ya şikayet edip yalvaran FETÖ artığı basketbolcu Enes Kanter, dünyadaki FETÖ'cülere seslendiği bir video paylaştı.

Kanter, örgütten 'ağabey' dediği kişilere bugüne kadar 110 milyon dolar verdiğini belirtti.

FETÖ artığı Enes Kanter'den 'himmet' itirafı

"110 MİLYON DOLAR VERDİM"
Sözlerine devam eden Kanter, şu anda küçük bir evde kirada yaşadığını söyledi.

Kanter, arabası olmadığını belirtti.

FETÖ artığı yine sahnede

Enes Kanter, verdiği paranın Türkiye dahil dünyadaki FETÖ'cülere aktarıldığını açıkladı.

"NE EVİM NE DE ARABAM VAR: KİRADA YAŞIYORUM"

Kanter, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uzun zamandır birçok arkadaşımız Enes Kanter banka hesabını niye açıkladı, o kadar parayı niye verdi, 110 milyon dolar nereye gitti diye soruyor. Birçok gittiğim sohbette belki şakayla karışık arkadaşımız zaten Enes'in tuzu kuru, adamın bankada milyonlarca doları sürdüğü milyon dolarlık arabası var diyenlere de hakkımı helal ediyorum. Benim ne evim var ne de arabam. Hala küçük bir evde kirada yaşarım arabam da yoktur. 'O kadar para nereye gitti.?' Bu parayı kontrol eden kişilere güvenim tamamen sonsuz."

AİLESİNİ HİÇE SAYDI

Kanter, örgüte para göndermek için ailesini hiçe saydığını da aktardı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'ye kaçan Hakan Şükür de tüm mal varlığını örgüttekilere kaptırdığını söylemişti.

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FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi
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