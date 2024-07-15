SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a "15 Temmuz" mektubu: Türk halkının kahramanlık destanı daima gururla anılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. FETÖ'cülere karşı destansı direnişe dikkat çeken Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve milli birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 13:16 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 13:22
Aliyev’den Başkan Erdoğan’a 15 Temmuz mektubu: Türk halkının kahramanlık destanı daima gururla anılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain kalkışmanın 8. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

AZİZ ŞEHİTLERE SAYGI
Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

Menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Aliyev, bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Başkan Erdoğan ile AliyevBaşkan Erdoğan ile Aliyev

"GURURLA ANILACAK"
Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve milli birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin önlenmesinde Erdoğan'ın büyük rolünün olduğunu, Türk halkının onun etrafında birleşerek devletine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Aliyev, "Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu, sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu." ifadelerine yer verdi.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarılması yönündeki ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Astaş Holding
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsaydı Türkiye, ekonomisinin üçte birini kaybetmiş olacaktı
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
Nuh Çimento
15 Temmuz direnişi dünyaya örnek oldu! Başkan Erdoğan’ın cesareti Türk milletinin iradesi… Venezuela, Brezilya, Burkina Faso, Bolivya: Darbelere geçit yok
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
Koza Altın
15 Temmuz’da darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemir’in son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı
Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı
Çengelköylüler 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kuleli’den çıkan FETÖ’cülere geçit vermedi: Halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur
SON DAKİKA