En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...

15 Temmuz 2016 gecesi, ihanete hizmet eden alçaklar sahneye çıktı... Cuntacılar, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıp halka bombalar yağdırdı. Tarihi kahramanlıklarla dolu olan bu milletin evlatları, FETÖ'nün kalleş girişimini yarım bıraktırdı. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı...
Türk milletinin tarihi destanlarla dolu. Vatanına her göz dikene, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla karşı koyup göğsünü siper eden bu asil millet, 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi de destanlarına bir yenisini ekledi.
15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan FETÖ'nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.
Hainliğin tanımını bir kez daha yazan FETÖ'cülerin hesap edemediği Türk halkı ise son tehdit ortadan kalkana kadar meydanlarda gece-gündüz nöbete devam etti. Verdiği şehitlerin acısını kalbine gömen Türk halkı bir kez daha bu ihanet yaşanmaması için tarihte benzeri görülmemiş bir fedakarlık gösterisi sunarken, vatan nöbetleri 7 Ağustos 2016'da yapılan Yenikapı Mitingi'ne kadar sürdü.
Bir ülke 81 şehir 84 milyonun katıldığı nöbetler hem içerideki hainlere hem de dünyada Türkiye'nin tökezlemesini, düşmesini bekleyenlere en ağır tokat oldu. İşte o gece saat saat yaşananlar: