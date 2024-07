Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: "Yeni yüzyılda ne PKK’nın ne de FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti hem PKK ile hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK'nın ne de FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, küresel ve bölgesel merkezli, aynı zamanda kaotik mahiyetli sorunların gittikçe dallanıp budaklandığını, özellikle milli huzur ve güvenliğe çoklu tehditler saçtığını belirterek, "Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken, bu suretle ürpertici korku nöbetleri geçiren odaklar yeni arayışlar, farklı oyunlar peşindedir. Bu kapsamda terör örgütleri kanlı tetikçi, kiralık katil ve kirli taşeron olarak kullanılıp alenen belirlenmiş siyasi ve stratejik hedeflere karşı vahşice kışkırtılmaktadır. Bilinmelidir ki, emperyalizmin hain ve haşhaşi maşaları kurulan şiddet ve dehşet sahnesinde ederi bir dolarlık rolleriyle zehir, zelil ve zilletin fail ve figüranları olarak ilelebet anılacaklardır" ifadelerini kullandı.

TÜRK TARİHİNDE BİR MİLAT

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin teslim alınmak istendiğini vurgulayan Bahçeli, "O tarihte Türk milleti, son iki asrın en vahim, iş birliği ve irtibat ağı en geniş saldırı ve suikast dalgasına maruz kalmıştır. Yıkım senaryosu, 'hizmet ve himmet' kisvesi altında saklanan vatan, millet ve din düşmanlarının refakatiyle devreye alınmıştır. 15 Temmuz Türk tarihinde bir milat olmakla birlikte devlet ve millet dayanışmasının gıpta edilecek zirve günü olarak da maşeri hafızaya kazınmıştır. On yıllardır kuluçkaya yatan, sistemli biçimde her alana sızan, aşama aşama her yere sirayet eden; siyasi, sosyal, ekonomik, diplomatik, akademik, askeri, emniyet, bürokratik, medya alanlarında paralel bir örgütlenme çarkı kurmasıyla devlete adeta rakip bir yapı inşa eden FETÖ haçlı emellerinin ne ilk operasyon aracı, ne de sonuncusu olacaktır. Türk milleti var olduğu müddetçe, muhasım çevrelerle ve müstevli çemberdeki zalimlerle kaçınılmaz hesaplaşma, görüş açısının sıfıra indiği mukadder karşılaşma elbette devam edecektir. 8 yıl önce Türkiye'nin son anda kurtulduğu, bundan mülhem kapatılan dipsiz uçurumun tekrar açılmaya ve kazılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti, bir başka ifadeyle sözde garnizon devleti veya ikinci İsrail kurma çabalarıyla eşzamanlı olarak FETÖ'nün belini doğrultmaya, nefes borusunu açmak için ilk yardım almaya, enerji ve motivasyon kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı da gayet berrak bir gerçektir" ifadelerini kullandı.