Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: İzmir’deki elektrik faciasına ilişkin 29 gözaltı kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'de yaşanan elektrik faciasına ilişkin 29 gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

ÖZGE CEREN DENİZ VE İNANÇ ÖKTEMAY HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak yanına düştü.

Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öktemay ve Deniz'in hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.

Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkat çekti.

29 GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç elektrik faciasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." dedi.

FACİAYA İLİŞKİN ŞOK DETAYLAR

Öte yandan Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak. Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.

Olayın nedenine ilişkin yapılan inceleme kapsamında yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığına bakılacağı öğrenildi.

HABERLERE KONU OLMUŞ

5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi.

Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEDİ"

Olayın görgü tanıklarından Serdar Seçkin ise araç içinde bulundukları sırada 2-3 metre önlerinde yaşanan olayın ardından inerek yardıma koşmak istediklerini ancak çevredeki vatandaşların uyarısıyla durduklarını belirterek, "Yani gözümüzün önünde elimizden bir şey gelmeyerek ölüme şahit olduk.

Yani çok kısa süre içerisinde can verdiler. Bu olaydan herkes bir ders çıkarmalı. Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kar edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir." diye konuştu.

"ELEKTRİK TELLERİ 6 YILDIR ORADA DURUYOR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

"KABLOLARDA İZOLASYON HATASI"

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise yaptığı açıklamada kablolarda izolasyon hatası olduğunu belirterek, "EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki vatandaşımız hayatını kaybettiği düşünülmektedir" denildi.

GDZ ELEKTRİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi. Açıklama şu ifadeler yer aldı: "Mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır"

TEPKİLER DİNMİYOR

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

X'te paylaşım yapan Xilouris Efe isimli kullanıcı, "Belediye izin vermiş. Kaldırıma yola, dükkan içinde durması gereken dolap atılmış. Sağanak gelince muhtemelen o dolaptan elektrik kaçağı oldu. 2 kişi durduk yere öldü. Umarım aldığınız işgaliye parasına değmiştir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Birçok vatandaş da "Buna neden olan herkes, belediye başkanı da dahil yargılanmalı ve cezasını çekmeli" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.