Türksat 6A dünyadan 32 bin km uzaklıkta yolculuğuna devam ediyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Yörüngeye ne zaman ulaşacak?







"84 UYDU EKİPMANI GELİŞTİRİLDİ"

Bakan Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek 15 yıl hizmet vereceğini söyledi. Uydunun Dünya'dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını anımsatan Uraloğlu, "8,4 kilovat güce sahip olan uydumuz bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Myanmar, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak ve 5 milyar insana erişebilecek. Ana paydaşların yanı sıra alt yükleniciler ile birlikte ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek tam tamına 84 uydu ekipmanı geliştirildi. Artık bu ekipmanlar ve alt sistemlerin ihracatı da hızla başlayabilecek" diye konuştu.





