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İzmir'de belediyenin sorumsuzluğu 2 can aldı! Elektrik akımına kapılıp feci şekilde can verdiler! ''Bir sorun yok'' deyip gittiler

İzmir’de iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililerin, 5 yıldır süren şikayetlere rağmen yıllarca kaçağı tamir etmedikleri öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:04
İzmir’de belediyenin sorumsuzluğu 2 can aldı! Elektrik akımına kapılıp feci şekilde can verdiler! ’’Bir sorun yok’’ deyip gittiler

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İzmir'de iki kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Yetkililerin şikayetlere rağmen yıllarca kaçağı tamir etmedikleri öğrenildi.
DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ
Bölge esnafının defalarca kaçak ile ilgili hem belediyeye hem de elektrik şirketine şikayette bulunduğu vurgulandı. Hatta 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Ekiplerin gelip kontrol yaptıktan sonra "Bir sorun yok" diyerek gittikleri vurgulandı. Bölgedeki esnaflar, yağmurlu havalarda mazgalın üstüne tahta koyarak kaçaktan kurtulduklarını da anlattı.


İNANÇ ÖKTENAY VE CEREN DENİZ BİRLİKTE MÜZİK YAPIYORLARDI
İzmir Konak'taki Alsancak semtinde önceki akşam şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Bu sırada Tıp Fakültesi 5. Sınıf Özge Ceren Deniz (23) ve işyeri sahibi İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı.

YIĞILIP KALDILAR
Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz, adımını attığı anda sudaki elektrik akımına kapıldı ve bir anda yere yığıldı. Ona yardım etmek isteyen keman kursundan arkadaşı olan Öktemay'ı da elektrik çarptı. Her ikisi de hareketsiz kaldı. Yerde yatan Deniz ve Öktemay'a yardım etmek isteyenler de suda elektrik olduğunu fark edince çaresiz kaldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yaklaşık 380 voltluk elektrik akımına kapılan iki arkadaş, kalp masajı sonrası hayata döndürülüp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama ne yazık ki ikisi de kurtarılamadı. Olaya tanık olan bölge esnafından İsa Yaman "Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET REDDETTİ
Nurullah Özel ise "Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Elektrik şirketi yetkilileri problem olmadığını söylediler" diyerek olayı anlattı. Olayla ilgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, "Mazgalların sorumluluğu şirketimizde değil. Son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" diyerek başsağlığı açıklaması yaptı.

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