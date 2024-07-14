Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

Başkan Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

KÜRESEL İSTİKRARA GÖLGE DÜŞMESİN

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."