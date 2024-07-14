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Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski ABD Başkanı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimini kınadı. Başkan Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 10:43 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 11:18
Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

DONALD TRUMP KULAĞINDAN VURULDU
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile yarışacak olan eski ABD Başkanı Donald Trump Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

Donald Trump kulağından vurulduDonald Trump kulağından vuruldu

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan Thomas Matthew Crooks öldürüldü.

Thomas Matthew Crooks öldürüldüThomas Matthew Crooks öldürüldü

TRUMP'IN DURUMU İYİ
Trump, ise olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski ABD Başkanı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimini kınadı.

Başkan Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve TrumpBaşkan Erdoğan ve Trump

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.

Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

KÜRESEL İSTİKRARA GÖLGE DÜŞMESİN
ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

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