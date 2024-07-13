İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
KAÇAĞIN OLDUĞU YERDEKİ 3 MAZGAL KAPAĞI EKİPLER TARAFINDAN AÇILDI
Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.
Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.
ÖLÜMLERİN SEBEBİ ELEKTRİK HATTININ ÜZERİNE KONULAN RÖGAR KAPAKLARI MI?
Bölgede yapılan çalışmaları yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Tayfun Er, 2 kişinin ölümüne neden olan ihmalle ilgili önemli bilgiler verdi.
Er, "Kaçak elektriğin bulunduğu nokta iş makinesiyle kazıldı. İZSU ekibinin geçtiğimiz yıl burada yaptığı rögar çalışması sonucunda Gediz Elektriğin hattının üzerine rögarın oturduğu ortaya çıktı" dedi. Er, daha önce bölgede elektrik kaçaklarının olduğunu bildirdi.
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.
Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.
Görüntülerde elektrik akımını fark eden vatandaşların diğerlerini uyarmak için gösterdiği çabalara ilişkin anlar da yer alıyor.
ELEKTRİK KABLOLARINA ULAŞILDI
Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.
Olayın nedenine ilişkin yapılan inceleme kapsamında yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığına bakılacağı öğrenildi.