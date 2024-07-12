Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu

Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tankın gücü halkın gücünü yenemedi.
İlletin kurduğu pusuda millet galip geldi. 253 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti.
Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tankın gücü halkın gücünü yenemedi.
İlletin kurduğu pusuda millet galip geldi. 253 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti.
"15 TEMMUZ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"
İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve 15 Temmuz gazilerinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 9.738 şüphelinin göz altına alındığı, 1.697'sinin tutuklandığını ve 2.036'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.
"MİLLET OLARAK BİZ, BÖYLE BİR İHANETİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİK"
15 Temmuz gecesinde 252 vatandaşımızın şehit olduğunu, 2.740 vatandaşımızın da gazilik mertebesine ulaştığını hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "O gece yaşananlar, farklı perspektiflerden okunmalı. Sosyal ve beşeri bilimler nezdinde üzerinde uzun yıllar çalışılmalı. Çünkü millet olarak biz, böyle bir ihaneti daha önce görmedik, tecrübe etmedik. Bu yüzden 15 Temmuz darbe girişimi, yalnızca siyasal ve hukuksal boyutuyla değil, sosyolojik açıdan da değerlendirilmesi gereken bir süreçtir" dedi.
"Devletimize, milletimize, huzurumuza ve geleceğimize kasteden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılmasında etkili olan faktörler üzerinde de durdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siyaset kurumunun verdiği mücadele demokrasimizin köklerini daha da sağlamlaştırdığına dikkat çeken Ali Yerlikaya, "Siyasetin vesayet odaklarının elinde değil, doğrudan milli iradenin elinde olması, milletin devletine sahip çıkmasında büyük rol oynadı. Bu mücadele, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin de bir devamıydı. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak, şehitlik ve gazilik makamı, bizim için ulaşılabilecek en yüksek şereftir. Vatanın selameti için, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarına selam olsun" dedi.
"TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Yerlikaya, Turkuvaz Medya Grubu'na da teşekkür etti.
Bakan Yerlikaya, "Bu anlamlı program dolayısıyla Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" dedi.
VALİ GÜL: "15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ FERASET GÖSTERMİŞTİR"
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un sorumlusunun din istirmacısı FETÖ olduğunu belirterek, "Bu örgütün en karakteristik özelliği inkar etmektir. Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yıl boyunca bu eylemlerini inkar etmeleri bizi şaşırtmıyor. Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Ancak 15 Temmuz'un önceki darbelerden önemli bir farkı var. Bu fark, Sayın Cumhurbaşkanımız devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı üzerine 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız feraset göstererek, milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.
"TURKUVAZ MEDYA GRUBU YAPTIĞI YAYINLARLA TARİHE GEÇTİ"
Program kapsamında konuşma yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya'nın FETÖ'yle mücadelede başat rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Medya dünyasında FETÖ tehlikesini, ülkeyi ele geçirme planlarını tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gündemine getiren ve demokrasiyi her daim savunan bir kuruluş olan Turkuvaz Medya Grubu, gazetesinden TV'sine dergisinden radyosuna kadar yaptığı yayınlarla tarihe geçti" dedi.
Takvim Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş da yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir şahlanış gösterdiğini belirterek, "Olması gerekeni oldurmak için milletimizin her bir ferdi yapması gerekeni yapması gereken vakitte yaptı. O gece tarihimiz için bir milat oldu. O gece, milletimizin milli iradeyi kaptırmamak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini, bekamızı korumak için hiçbir güce teslim olmayacağımızı gösteren bir geceydi. Birileri hala bu ülkeyi istediği gibi yönlendirilmeyi arzu ediyor. 15 Temmuz'da bu amaç için yapıldı ama milletimiz şahlandı.15 Temmuz'u insanların aklından silmek, yeniden tekrarlamak isteyenler var. Bu yüzden unutmamak ve unutturmama gerekiyor" dedi.
Etkinlikte ayrıca, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların belgesel gösterimi yapıldığı program kapsamında katılımcılar, demokrasi mücadelesinin kahramanlarının hikayelerini birinci elden dinleme fırsatı buldu.
İşte Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki "15 Temmuz Unutumadık, Unutturmayağız" anma programından TAKVİM objektiflerine yansıyan kareler:
FETÖ'CÜ ALÇAKLAR TURKUVAZ MEDYAYI HEDEF ALDI
15 Temmuz darbe girişiminde milletin iradesine saldıran FETÖ'cü teröristler, milli medyayı da hedef aldı.
İhanet gecesinde harekete geçen darbeciler, Turkuvaz Medya'yı susturmak için gözlerini kararttı. İşgal için yola çıkan darbeciler, "Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvaz'ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin" talimatında bulundu.
A Haber ve Sabah Gazetesi'ni işgal etme planı yapan teröristler, yollarını kesen milleti aşamadı.
"Darbecilere geçit vermem!" diyen 4 çocuk babası Servet Asmaz, şehadet şerbetini içti.