Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu

İstanbul Valisi Davut Gül





VALİ GÜL: "15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ FERASET GÖSTERMİŞTİR"

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un sorumlusunun din istirmacısı FETÖ olduğunu belirterek, "Bu örgütün en karakteristik özelliği inkar etmektir. Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yıl boyunca bu eylemlerini inkar etmeleri bizi şaşırtmıyor. Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Ancak 15 Temmuz'un önceki darbelerden önemli bir farkı var. Bu fark, Sayın Cumhurbaşkanımız devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı üzerine 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız feraset göstererek, milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.



"TURKUVAZ MEDYA GRUBU YAPTIĞI YAYINLARLA TARİHE GEÇTİ"

Program kapsamında konuşma yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya'nın FETÖ'yle mücadelede başat rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Medya dünyasında FETÖ tehlikesini, ülkeyi ele geçirme planlarını tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gündemine getiren ve demokrasiyi her daim savunan bir kuruluş olan Turkuvaz Medya Grubu, gazetesinden TV'sine dergisinden radyosuna kadar yaptığı yayınlarla tarihe geçti" dedi.



Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş

Takvim Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş da yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir şahlanış gösterdiğini belirterek, "Olması gerekeni oldurmak için milletimizin her bir ferdi yapması gerekeni yapması gereken vakitte yaptı. O gece tarihimiz için bir milat oldu. O gece, milletimizin milli iradeyi kaptırmamak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini, bekamızı korumak için hiçbir güce teslim olmayacağımızı gösteren bir geceydi. Birileri hala bu ülkeyi istediği gibi yönlendirilmeyi arzu ediyor. 15 Temmuz'da bu amaç için yapıldı ama milletimiz şahlandı.15 Temmuz'u insanların aklından silmek, yeniden tekrarlamak isteyenler var. Bu yüzden unutmamak ve unutturmama gerekiyor" dedi.

Etkinlikte ayrıca, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların belgesel gösterimi yapıldığı program kapsamında katılımcılar, demokrasi mücadelesinin kahramanlarının hikayelerini birinci elden dinleme fırsatı buldu.



İşte Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki "15 Temmuz Unutumadık, Unutturmayağız" anma programından TAKVİM objektiflerine yansıyan kareler:





FETÖ'CÜ ALÇAKLAR TURKUVAZ MEDYAYI HEDEF ALDI



15 Temmuz darbe girişiminde milletin iradesine saldıran FETÖ'cü teröristler, milli medyayı da hedef aldı.







Turkuvaz Medya Grubu'nda 15 Temmuz anması

İhanet gecesinde harekete geçen darbeciler, Turkuvaz Medya'yı susturmak için gözlerini kararttı. İşgal için yola çıkan darbeciler, "Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvaz'ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin" talimatında bulundu.









A Haber ve Sabah Gazetesi'ni işgal etme planı yapan teröristler, yollarını kesen milleti aşamadı.



"Darbecilere geçit vermem!" diyen 4 çocuk babası Servet Asmaz, şehadet şerbetini içti.



