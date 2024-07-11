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Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! İşte madde madde tüm detaylar! Hapis cezası gündemde

AK Parti'nin bir süredir üstünde çalıştığı sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Teklif kapsamında belediyelere hayvanları sokaklardan toplayıp barınaklara almaları için 2 yıllık süre tanınacak. Görevini yerine getirmeyen belediye başkanlarına hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:14 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:20
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! İşte madde madde tüm detaylar! Hapis cezası gündemde

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AK Parti grubu dün ( 10 Temmuz) Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verilip görüşleri alındı.


AK Parti'nin muhalefet partilerinin de görüşlerini alarak Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı teklif şu değişiklikleri içeriyor:



HAYVANLARI ÖLDÜRMEK YASAK
Sokak hayvanları yasada "başıboş hayvan" olarak tanımlanacak ve bunların öldürülmesi yasak olacak.


HAYVANLAR TOPLANIP BARINAĞA ALINACAK
Sokaklarda bulunan başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak. Buralarda bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Barınağa alınan hayvanlar bir daha sokağa bırakılmayacak.


ÖTENAZİ SINIRLAMASI
Barınaklara alınan hayvanlar içinde kuduz riski bulunan, hastalıklı, saldırgan, tedavi edilemeyecek durumdakilere ötenazi, yani uyutma işlemi yapılabilecek. Ötenaziye yerel yönetimlerin veteriner hekimlerden oluşturduğu kurullar karar verecek.



2 YILLIK SÜRE
Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler bütçelerinin binde 5, büyükşehirler ise binde 3'ünü başıboş hayvanların ıslahı ve barınak yapılması için kullanmak zorunda olacak. Belediyelere barınakların yapılması ve hayvanların toplanması için 2 yıllık süre verilecek.

BAŞKANA HAPİS CEZASI
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sorumluluğun kapsamına belediye meclis üyeleri de girecek.

TOPLAYIP BAŞKA YERE ATAMAYACAKLAR
Belediyeler kendi sınırları içindeki sokaklardan topladıkları başıboş hayvanları başka belediye sınırları içinde ya da kırsalda bir yere bırakamayacak. Buna yapanlara hayvan başına ceza verilecek.



SOKAĞA BIRAKANA 60 BİN LİRA
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Evcil hayvan sahiplerine de yeni sorumluluk getiriliyor. Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek.

Ayrıca bu kişilerin yeniden evcil hayvan sahibi olmaları önlenecek.

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