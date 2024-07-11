GAGA BULUT GÖZALTINA ALINDI Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, ' Gaga Bulut ' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

GAGA BULUT KİMDİR?

Gaga Bulut' adıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek adı Bulut Altuğ'dur.

26 yaşındaki Gaga Bulut adını kullanan kişinin aslen Vanlı olduğu bilinmektedir.