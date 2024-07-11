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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı

İzmir'de 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27), yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bulut'un suç dosyası kabarık çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 10:33 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:45
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

GAGA BULUT GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

GAGA BULUT KİMDİR?

Gaga Bulut' adıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek adı Bulut Altuğ'dur.

26 yaşındaki Gaga Bulut adını kullanan kişinin aslen Vanlı olduğu bilinmektedir.

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