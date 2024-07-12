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Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu: Birlik ve beraberliğin zaferi

Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sayılı günler kala FETÖ'cü darbecilere karşı yazılan şanlı direnişi yeniden hatırlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugünkü cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu yaptı. Hutbede Erbaş "15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:37 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:52
Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu: Birlik ve beraberliğin zaferi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu: Birlik ve beraberliğin zaferi

CUMA HUTBESİ'NDEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Bugün kılınan Cuma namazının hutbesinde 15 Temmuz'a vurgu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da okuduğu hutbede, "Anlaşıldı ki bu ihanet şebekesi FETÖ yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah'ın nusret ve inayetiyle bu işgal girişimine de geçit vermedi elhamdülillah. " ifadelerine yer verdi.

İşte 12 Temmuz Cuma hutbesi...

"Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…" 1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir; ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır."2 Muhterem Müslümanlar! Bugün 15 Temmuz. Bundan tam altı yıl önce bugün ülkemiz tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanet ile karşılaştı. Suret-i haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini istismar eden, dış güçlerle, şer odaklarıyla işbirliği yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bu ihanet şebekesi FETÖ yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah'ın nusret ve inayetiyle bu işgal girişimine de geçit vermedi elhamdülillah.

Kıymetli Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizleri şöyle uyarmaktadır:

"Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz."

3 O halde, bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam'ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut, tek yürek olalım.

DEĞERLİ MÜMİNLER!
Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal varlığımızı, milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Cami ve Kur'an kursları, gençlik merkezleri, Aile ve Dini Rehberlik büroları vasıtasıyla Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturmaktadır. Hutbeler, vaazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla aziz milletimizin dini hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ı ve onun muazzez değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun…"4 ayeti gereğince başta çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerini her türlü şiddetten, hurafeden, aşırılıktan, zararlı alışkanlıktan ve din istismarından korumak için var gücüyle gayret göstermektedir. Aziz Müslümanlar! Gün, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek milletçe kenetlenme ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün, şahsi emelleri için dini istismar edenlerle samimi gayret içerisinde olanları feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür. Hutbemi bitirirken, geçmişten günümüze vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz."

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