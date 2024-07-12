Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu: Birlik ve beraberliğin zaferi

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizleri şöyle uyarmaktadır:

"Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz."

3 O halde, bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam'ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut, tek yürek olalım.

DEĞERLİ MÜMİNLER!

Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal varlığımızı, milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Cami ve Kur'an kursları, gençlik merkezleri, Aile ve Dini Rehberlik büroları vasıtasıyla Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturmaktadır. Hutbeler, vaazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla aziz milletimizin dini hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ı ve onun muazzez değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.