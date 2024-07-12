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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'a AK Parti'den sert tepki geldi. Ömer Çelik Aydal'ın haddini aştığına dikkat çekerek, "Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 14:02 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 14:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal’a tepki!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Aydal, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider"şeklinde akla ziyan ifadeler kullandı.

Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tepki!

AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır.

CESUR DURUŞU DÜNYA BİLİYOR!
Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

HADDİ AŞMAKTIR
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"

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