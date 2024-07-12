AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal’a tepki!

HADDİ AŞMAKTIR

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"