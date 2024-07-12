AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal’a tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Aydal, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider"şeklinde akla ziyan ifadeler kullandı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır.
CESUR DURUŞU DÜNYA BİLİYOR!
Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.