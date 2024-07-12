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15 Temmuz'un kahraman kadınları | Vatan söz konusu olunca kendilerini siper ettiler

Türkiye'de demokrasiye darbe vurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Dün gibi akıllarda olan o kara gecede, vatanını korumak için şehit düşen cesur kadınlar, demokrasi mücadelesinin ön saflardaki kahramanları olarak anılıyor. O isimlerden birisi de Türkan Türkmen Tekin'di. Eşinin cesaret ve vatan sevgisini anlatan Ramazan Tekin "Eşim o gece Nene Hatun oldu. 'Vatan elden gidiyor ne oturması' deyip sokağa çıktı" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:01 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:05
15 Temmuz’un kahraman kadınları | Vatan söz konusu olunca kendilerini siper ettiler

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Türkiye'de demokrasiye darbe vurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.

Hagızalara kazınan o kara gecede, vatanını korumak için şehit düşen cesur kadınlar, demokrasi mücadelesinin ön saflardaki kahramanları olarak anılıyor.

Darbe girişiminde cuntacı askerlere karşı siper olan kadınlardan birçoğu gazi olurken, 11'i şehit düştü. Bir an bile düşünmeden, FETÖ'cülere karşı, canları pahasına, omuz omuza mücadele eden kadınlar, cesaret ve vatan sevgisi örneği sergiledi.

Darbe girişimindeki saldırıların yoğunlaştığı yerlerden Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığına yapılan saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, İstanbul'da en yoğun çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de ise Türkan Türkmen Tekin şehit düştü.

Malatyalı, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, FETÖ'cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na giderken, Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralandı. Ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.


"TANK ÜZERİMİZE SÜRDÜ"
3 çocuğunu geride bırakıp şehit düşen Türkmen Tekin'in geride kalan eşi Ramazan Tekin, o gece yaşananları "Eşim o gece Nene Hatun oldu. 'Vatan elden gidiyor ne oturması' deyip sokağa çıktı. Tankın altında şehadete yürüdü. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekât namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım" bu sözlerle anlattı.

Ev hanımı olan 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısı üzerine eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit düştü.

Evdekilerle helalleşerek eşiyle birlikte yollara düşen 4 çocuk annesi Aykaç, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, hainlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Özel Harekat Başkanlığında şehit düşen Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit ise liseden beri birlikte yürüdükleri yolda, darbecilerin saldırısında şehit oldu.

Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde sınıf arkadaşı olan Doğanay ile Yiğit, Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

HENÜZ 8 AYLIK POLİSTİ

Üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından polislik sınavlarına giren iki arkadaş, zorlu eğitimlerini tamamlayarak özel harekatçı oldu. Çocukluk yaşlarından beri birlikte yol yürüyen çiçeği burnunda polisler, darbe girişimindeki saldırıda genç yaşta şehit düştü.

23 yaşındaki Doğanay, henüz 8 aylık polisti. Doğanay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katıldıktan sonra Ankara'ya gelmişti.

Yiğit ise hayali olan polisliğe, darbe girişiminden 10 ay önce başlamıştı. Cuntacı askerlerin saldırısında şehit olan Yiğit, henüz 23 yaşındaydı.

Özel Harekat Başkanlığında komiser yardımcısı olarak görev yapan ve darbe girişimindeki saldırıda şehit düşen 24 yaşındaki Sevda Güngör memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Mesleğe, darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği polislik sınavlarında başarılı olarak atanmıştı. Güngör, 26 yaşındayken, Gölbaşı'nda düzenlenen saldırıda şehit oldu.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Komiser Yardımcısı, 25 yaşındaki Seher Yaşar, Gölbaşı'ndaki darbecilerin saldırısında doğum gününden iki gün sonra şehit düştü.

Manisa'dan Ankara'ya Temel Özel Hareket Kursu'nda eğitim alarak uzman eğitimci olmak için gelen 16 yıllık polis Zeynep Sağır, Gölbaşı'nda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk annesi komiser Sağır, 38 yaşındaydı.

Özel Harekat Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Demet Sezen, darbe girişimini duyduğu anda evinden çıkarak gittiği Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düştü. 31 yaşında olan Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi.

Darbecilere karşı siper olmak için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde bombalardan sıçrayan şarapnel parçalarından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldız Gürsoy, 42 yaşındaydı. Ankara'daki özel bir şirkette çaycılık yaparak geçimini sağlayan Gürsoy'un bir evladı bulunuyordu.

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