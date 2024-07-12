15 Temmuz’un kahraman kadınları | Vatan söz konusu olunca kendilerini siper ettiler

Malatyalı, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, FETÖ'cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na giderken, Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralandı. Ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



"TANK ÜZERİMİZE SÜRDÜ"

3 çocuğunu geride bırakıp şehit düşen Türkmen Tekin'in geride kalan eşi Ramazan Tekin, o gece yaşananları "Eşim o gece Nene Hatun oldu. 'Vatan elden gidiyor ne oturması' deyip sokağa çıktı. Tankın altında şehadete yürüdü. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekât namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım" bu sözlerle anlattı.

Ev hanımı olan 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısı üzerine eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit düştü.