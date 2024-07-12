PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde FETÖ'cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 8 yıl geçti. O gece, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te konakladığı otelde hedef alan FETÖ suikast timinin bıraktığı izler ise hala korunuyor. İşte kare kare ihanet gecesinin izleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:31 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 14:01
Başkan Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde FETÖ’cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.



Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümleri, görüntülendi.



KORUMA KARARI ALINDI
Otel yönetimi, aldığı kararla 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları koruma altına aldı. Kullanıma açılmayan odalar, üzerinden 8 yıl geçse de darbe girişimi gecesi yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

HAİN SALDIRININ BOYUTLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Başkan Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı, demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor.

Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.



Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar da darbecilerin hain saldırısının boyutlarını ortaya koyuyor.

18 KURŞUN İZİ VAR
Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken, bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.



Başkan Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescide çevrilen odada yerde serili seccadeler ile tesbihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ve kağıtlar, toplantı odasının lavabo bölümündeki çatışma izleri de yaşanan dehşetin izlerini bugüne taşıyor.



NELER OLMUŞTU?
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.



Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.



Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

15 Temmuzda FETÖcülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu15 Temmuzda FETÖcülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
Anadolu Ajansı
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor
Başkan Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde FETÖ’cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...
Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
İETT otobüsü duran TIR’a çarptı: Yaralılar var! Kaza anı kamerada
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi
SON DAKİKA