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15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki FETÖ'cülerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan o karanlık geceyi anlattı. Gazi Halil Algan, "Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkar, bedenimi kurşunlara siper ederdim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:29 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:29
15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde atılan kurşunlar sonrası gazi olan Halil Algan o geceyi anlattı.

15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım 2

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa çıktı.

15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım 3

TANKIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için üzerine çıkan Algan, içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.

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