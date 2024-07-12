15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki FETÖ'cülerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan o karanlık geceyi anlattı. Gazi Halil Algan, "Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkar, bedenimi kurşunlara siper ederdim" ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde atılan kurşunlar sonrası gazi olan Halil Algan o geceyi anlattı.
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa çıktı.
TANKIN ÜZERİNE ÇIKTI
Yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için üzerine çıkan Algan, içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.