15 Temmuz’un felçli gazisi Halil Algan o geceyi anlattı: Yine o tankın üzerine çıkarım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki FETÖ'cülerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan o karanlık geceyi anlattı. Gazi Halil Algan, "Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkar, bedenimi kurşunlara siper ederdim" ifadelerini kullandı.