Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak yaklaşık 5 saatlik rötar yaptı.

GIDA TALEPLERİ KARŞILANMADI

Yolcular, rötar süresince açlıklarını ve susuzluklarını gidermek için yetkililerden su ve sandviç talep etti ancak bu talepler yeterince karşılanamadı.

PİLOT VE PERSONEL MESAİ SAATİ DOLUNCA GİTTİ

Yolcuların artan gerginlik ve rahatsızlıklarıyla birlikte, seferi gerçekleştirecek olan pilot ve kabin personeli de mesai saatlerinin dolması nedeniyle uçağı terk etti.