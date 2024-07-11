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Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak yaklaşık 5 saatlik bir rötar yaptı. İddiaya göre pilot ve personel mesai saati dolduğu için uçaktan inerken uzun süreli rötar sebebiyle fenalaşan iki yolcu bayıldı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 11:03 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:08
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi

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Pegasus Hava Yolları'na ait uçak 5 saatlik rötar yapınca yolcular bayıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak yaklaşık 5 saatlik rötar yaptı.

GIDA TALEPLERİ KARŞILANMADI
Yolcular, rötar süresince açlıklarını ve susuzluklarını gidermek için yetkililerden su ve sandviç talep etti ancak bu talepler yeterince karşılanamadı.

PİLOT VE PERSONEL MESAİ SAATİ DOLUNCA GİTTİ
Yolcuların artan gerginlik ve rahatsızlıklarıyla birlikte, seferi gerçekleştirecek olan pilot ve kabin personeli de mesai saatlerinin dolması nedeniyle uçağı terk etti.

2 YOLCU BAYILDI
Yeni uçuş ekibi beklenirken uzun süreli rötar sebebiyle fenalaşan iki yolcu bayıldı. Daha sonra diğer yolcuların "yemek istiyoruz" diye bağırmasıyla ücretsiz ikram dağıtacağız duyurusu yapıldı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Pegasus'un rötarı sosyal medyada da gündem oldu. Paylaşılan videoda "Şu anda beklemek zorundayız yapacak başka bir şeyimiz yok" anonsu duyuldu.

Pegasus uçağında 5 saatlik rötar yolcuları bayılttı

Bir kullanıcı, "Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşunu gerçekleştirecek olan Pegasus uçağı yaklaşık 5 saattir rötar yapması nedeniyle uçak içinde bulunan 2 yolcu fenalaşarak bayıldı. Yolcular acıktıklarını belirterek yetkililerden su ve sandviç istese de yeterli olmadı. Seferi gerçekleştirecek pilot ve personelin mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldılar. Şuan da yeni pilot ve personeller bekleniyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Sosyal medyadan söz konusu kullanıcıya yanıt veren Pegasus Destek birimi, "Çok iyi biliyoruz ki yaşanan olumsuzlukların ve kaybedilen saatlerin telafisi mümkün olmamaktadır. Ancak takdir edeceğiniz gibi her hava yolunda, teknik, olumsuz hava koşulu, hava trafiği yoğunluğu gibi sebepler ile zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

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