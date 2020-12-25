ABD merkezli sosyal medya platformu Youtube'da sapkın içerikler üreterek tepki çeken Gaga Bulut takma isimli Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı emriyle tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.