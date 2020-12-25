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    • 25.12.2020 20:17
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    17 yıl hapis cezasına çarptırılan sapkın tahliye edildi!

    'da paylaştığı bir videoda  'ndaki çimlerde oturan erkek çocukları para vaadinde bulunarak birbiri ile öpüştüren 2018'de hapse atılmıştı. Mahkeme, 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Gaga Bulut tahliye etti. Toplumu eşcinselliğe özendirmek içerikler üreten Gaga Bulut'un propagandası da yaptığı biliniyor.

    takvim.com.tr
    Sapkın Gaga Bulut tahliye edildi

    Youtube'da paylaştığı bir videoda İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklara para vaadinde bulunarak birbiriyle öpüştüren Gaga Bulut 2018'de hapse atılmış, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konulmuştu.

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    GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLMUŞTU

    ABD merkezli sosyal medya platformu Youtube'da sapkın içerikler üreterek tepki çeken Gaga Bulut takma isimli Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı emriyle tutuklanmıştı.

    Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Gaga ünvanlı sapkın hükümlü Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede bugün tahliye edildi.

    LAİKLERİN FENOMENİ

    Ahlaksız Gaga Bulut, sosyal medyada "Laiklik kazanacak" sözleri ile sözde laikler tarafından fenomen yapılmaya çalışılmıştı. Aslen Van'lı olan sapkının CHP'li propagandası yaptığı biliniyor.

    TÜRKLÜĞE BİLE HAKARET ETMİŞ

    Gaga Bulut'un attığı rezil mesajlar ve çektiği sapkın videoların yanı Türklüğe hakaret eden ve Türk düşmanlığı içeren tweetleri de bulunuyor. Gaga Bulut "Türkler kadar kanı bozuk pis bir millet yok" diyerek Türklüğü aşağılamaya da çalışmıştı.
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    Haberler Güncel 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sapkın Gaga Bulut tahliye edildi!