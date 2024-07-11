NATO'da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde temaslarını sürdürdü. Zirvenin ilk gününde Macaristan Başbakanı Orban'la bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde temaslarını sürdürdü.
LİDERLER ZİRVESİ'NDE İLK OTURUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na da katıldı.
Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.