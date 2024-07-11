Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya ve Vali Gül iştirak edecek

Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tankın gücü halkın gücünü yenemedi. İlletin kurduğu pusuda millet galip geldi. 253 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti.



Aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak için milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu'nda anma programı düzenlenecek.







BAKAN YERLİKAYA VE VALİ GÜL İŞTİRAK EDECEK



Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek olan programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de iştirak edecek.



SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş'ın açılış konuşmasıyla başlayacak programda 15 Temmuz gazileri konuşma yapacak.







FETÖ'CÜ ALÇAKLAR TURKUVAZ MEDYAYI HEDEF ALDI



15 Temmuz darbe girişiminde milletin iradesine saldıran FETÖ'cü teröristler, milli medyayı da hedef aldı.



İhanet gecesinde harekete geçen darbeciler, Turkuvaz Medya'yı susturmak için gözlerini kararttı. İşgal için yola çıkan darbeciler, "Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvaz'ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin" talimatında bulundu.



A Haber ve Sabah Gazetesi'ni işgal etme planı yapan teröristler, yollarını kesen milleti aşamadı.



"Darbecilere geçit vermem!" diyen 4 çocuk babası Servet Asmaz, şehadet şerbetini içti.