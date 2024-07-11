Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme | Neslim Güngen’in para kasası Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı.

MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişiler incelenirken, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

GÖKHAN GÖZ DE ARANIYOR

Polisin teknik takibi sonucu Neslim Güngen'in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan iş insanı Gökhan Göz olduğu tespit edildi. Göz'ün dosyada da isminin şüpheli sıfatıyla geçtiği ve firari olarak arandığı belirtildi.

Gökhan Göz'ün türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Bircan Bali ile de geçmişte aşk yaşadığı öğrenildi.