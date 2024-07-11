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15 Temmuz destanı Turkuvaz Medya'da | Gazilerin gözünden ihanet gecesi: Bin tane canım olsa hepsini vermeye hazırım

İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve 15 Temmuz Gazileri’nin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde “15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız” konferansı gerçekleştirildi. Konferansta konuşan 15 Temmuz Gazisi Beşir Doğan, "Ben bir şehit torunu olarak bin tane canım olsa hepsini de feda etmeye hazırım." ifadelerini kullanarak karanlık geceyi anlattı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 14:19 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 15:18
15 Temmuz destanı Turkuvaz Medya’da | Gazilerin gözünden ihanet gecesi: Bin tane canım olsa hepsini vermeye hazırım

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İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve 15 Temmuz Gazileri'nin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı.

TİM Eski Başkanı İsmail Gülle.TİM Eski Başkanı İsmail Gülle.

DARBENİN 2 AMACI VARDI

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan ve 15 Temmuz'u, yaşadığımız sürece tarihimizin önemli bir parçası olduğunu daima hatırlatacağını belirten TİM Eski Başkanı İsmail Gülle, "Bu hain darbenin en önemli iki sebebi var. Birincisi siyaseti akamete uğratmak, ikincisi ticareti ve ihracatı akamete uğratmak. Allah'a çok şükür milletimizin duruşu ve kahramanlarımızın mücadelesiyle başarılı olamadılar. Ülkemiz, bu ülke için canlarını veren kahramanlarımız sayesinde bu günlere gelmiştir. Ama tam bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu biliyoruz. Onun için de üretmemiz ve ter dökmemiz gerekiyor. Biz 15 Temmuz'dan sonraki gece, bizleri arayan Fransızlara, İngilizlere, Almanlara, Uzak Doğululara yaşadığımız geceyi nasıl anlatabilirdik? İçimizde yaşayan, bizdenmiş gibi görünen insanların bizlere böyle bir tuzak kurduğunu, Türkiye'yi çok geriye götürmek istediğini hangi sözlerle anlatabilirdik? Tam işler yoluna girdi, üretiyoruz derken, ülkemizin insanının geleceğine çelme atmak nasıl anlatılabilirdi? Allah'a çok şükür ki o gecenin sabahında servislerimiz doldu, üretimimiz devam etti. Ancak Haziran ayının ihracat rakamına ancak Ekim ayında ulaşabildik. Arada 5.8 milyar dolarlık bir ihracat kaybımız var. Ülkemizin geleceğinden, gelirinden kaybettik. Ancak halkımızın bu onurlu mücadelesi devam ettikçe bu ülke üstüne koyarak yükselecektir. Bizler tam ekonomik bağımsızlığı elde edene kadar üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas.Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas.

"DÜNYADAKİ HALKLARA ÖRNEK OLDUK"

Konuşmasına ev sahipliği için Tukuvaz Medya'ya teşekkür ederek başlayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, "Sur Yapı Grubu olarak 15 Temmuz'da olan ne varsa unutulmaması gerektiğine inanıyoruz çünkü unutursak biteriz. Biz büyük bir milletiz; tecrübeleri ve tarihi olan bir milletiz. Ama Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimize baktığımızda geçmişimizde de hain darbe girişimleri hiç bitmedi. Millet olarak inşallah 15 Temmuz'dan sonra bu kötü sicili de ortadan kaldırmış olacağız diye ümit ediyorum. İlk defa Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz büyük bir irade gösterdi ve engelledi. Önemli bir dönüm noktası oldu ve dünya halklarına da ne olması gerektiğini göstermiş oldu. Bu anlamda dünyadaki halklara da örnek olmuş bir milletiz" diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç

"NASİBİM YOKTU ŞEHİT OLAMADIM"
15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu vatanın bir evladı olarak, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilen bir insan olarak o gün sokağa çıkan milyonlarca insandan biriydim. Nasibim yoktu şehit olamadım, nasibim yoktu gazi olamadım. Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlik makamı Allah'ın bir ikramıdır; ancak bana nasip olmadı. Halkın üzerine kurşunlar salın diye talimatlar verdiler o gece. Ülkemizin çocukları olarak ülkemize ve sınır ötemiz hakkında hep iyi şeyler düşünen insanlar olarak onlarca kurşunu hak eden insanlar değildik. Korkuları ne terör örgütü ne bir başka örgütmüş; onların korkuları bu milletin insanlarıymış. Ekonomik güçle veya başka bir güçle süper güç olmazsınız, şehadeti anladığımız takdirde, iman etmişseniz o zaman siz bir süper güçsünüzdür" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil. 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil.

"HİÇ TANIMADIĞIMIZ İNSANLARLA KOL KOLA YÜRÜDÜK"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan bir diğer tanık 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil, "O günü 8 yıldır net görüntülerle tekrar tekrar yaşıyoruz. Aynı yere tekrar dönüyoruz. Gaziler arasında biz en şanslılarıyız. Şu anda evinden çıkamayan gazilerimiz var psikolojik olarak. Dernek olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olacağız. O gece yaşananlar bu milletin tam olarak kendisinin hikayesi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedellerini ödeyenlerin hala içlerindeki ateş yanıyor. O gece köprüye doğru hiç tanımadığımız insanlarla kol kola girerek kelime şehadetler getire getire yürüdük. Büyük bayrağımızla birlikte hainlere karşı yürüdük. Sağımızdan solumuzdan vurulduk, vurdular bizi. Yere düştükten sonra bile ateş hala devam ediyordu" dedi.

"BİN TANE CANIM OLSA HEPSİNİ VERMEYE HAZIRIM"
Konuşmalarına yazdığı şiir ile başlayan 15 Temmuz Gazisi Beşir Doğan, "Hakikaten acı verici bir gündü ama benim için sevindirici bir gündü çünkü halkımızın ne kadar yiğit, ne kadar cesur olduğunu gördüm. İlk hac görevimi yaptığımda ve umrelerimi yaptığımda hilalin altında; Allah'ım Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devletimizi süper bir güç olarak görmek istiyorum. Bana bu ülkeye hizmet etmeyi nasip eyle ve son nefesimde de imanla al yanına diye dua etmişimdir. Bu ülke için ne kadar çalışsak azdır. Ben bir şehit torunu olarak bin tane canım olsa hepsini de feda etmeye hazırım." diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir.15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir.

"HAVAALANINA GİDERKEN DURDURDULAR"
15 Temmuz günü yaşadığı duygu dolu anları anlatan 15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın bizi yönlendirdiği gibi havaalanına giderken bizi genç arkadaşlarımız durdurdu. "Askerler, polislerimize kurşun atıyorlar" dedi. O anda bir polis arkadaşımız vuruldu. Ben de şah damarımdan kurşun almışım. Belimden de kurşun almışım. Farkında bile değildim. Allah bana iki tane kurşun nasip etti" diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Vasfi Yılmaz.15 Temmuz Gazisi Vasfi Yılmaz.

"TANKIN ÖNÜNE GEÇTİM"
"O gece ilahi bir güç bizi yönlendirdi" diyerek sözlerine başlayan 15 Temmuz Gazisi Vasfi Yılmaz, programa katılanlara 15 Temmuz günü yaşadığı olayın görüntülerini izletti.

15 Temmuz Gazisi Vasfi Yılmaz, tankın kendisini ezdiği görüntülere ilişkin olarak: "Bir özel harekat polisimiz bu zırhlı araçların oraya gitmemesi gerektiğini söylemişti. Tankın ilerlediğini görünce kendi kendime; 'Ya ölürsün ya sakat kalırsın dedim. 'Sen yapman gerekeni yap, akıbetini düşünme' diyerek tankın önüne geçtim. Tank üzerimden geçti. Üç kez mahkeme değişti. Takdir indirimleri yapıldı. Hep diyorlar ya Allah bu geceyi bir daha yaşatmasın diye. Ben aynı geceyi bir daha yaşamak isterim; çünkü bu sefer mahkemeyi biz kuracağız" dedi.

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