15 Temmuz destanı Turkuvaz Medya’da | Gazilerin gözünden ihanet gecesi: Bin tane canım olsa hepsini vermeye hazırım

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç "NASİBİM YOKTU ŞEHİT OLAMADIM"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu vatanın bir evladı olarak, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilen bir insan olarak o gün sokağa çıkan milyonlarca insandan biriydim. Nasibim yoktu şehit olamadım, nasibim yoktu gazi olamadım. Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlik makamı Allah'ın bir ikramıdır; ancak bana nasip olmadı. Halkın üzerine kurşunlar salın diye talimatlar verdiler o gece. Ülkemizin çocukları olarak ülkemize ve sınır ötemiz hakkında hep iyi şeyler düşünen insanlar olarak onlarca kurşunu hak eden insanlar değildik. Korkuları ne terör örgütü ne bir başka örgütmüş; onların korkuları bu milletin insanlarıymış. Ekonomik güçle veya başka bir güçle süper güç olmazsınız, şehadeti anladığımız takdirde, iman etmişseniz o zaman siz bir süper güçsünüzdür" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil. "HİÇ TANIMADIĞIMIZ İNSANLARLA KOL KOLA YÜRÜDÜK" 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan bir diğer tanık 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı İlhami Çil, "O günü 8 yıldır net görüntülerle tekrar tekrar yaşıyoruz. Aynı yere tekrar dönüyoruz. Gaziler arasında biz en şanslılarıyız. Şu anda evinden çıkamayan gazilerimiz var psikolojik olarak. Dernek olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olacağız. O gece yaşananlar bu milletin tam olarak kendisinin hikayesi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedellerini ödeyenlerin hala içlerindeki ateş yanıyor. O gece köprüye doğru hiç tanımadığımız insanlarla kol kola girerek kelime şehadetler getire getire yürüdük. Büyük bayrağımızla birlikte hainlere karşı yürüdük. Sağımızdan solumuzdan vurulduk, vurdular bizi. Yere düştükten sonra bile ateş hala devam ediyordu" dedi.

"BİN TANE CANIM OLSA HEPSİNİ VERMEYE HAZIRIM"

Konuşmalarına yazdığı şiir ile başlayan 15 Temmuz Gazisi Beşir Doğan, "Hakikaten acı verici bir gündü ama benim için sevindirici bir gündü çünkü halkımızın ne kadar yiğit, ne kadar cesur olduğunu gördüm. İlk hac görevimi yaptığımda ve umrelerimi yaptığımda hilalin altında; Allah'ım Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devletimizi süper bir güç olarak görmek istiyorum. Bana bu ülkeye hizmet etmeyi nasip eyle ve son nefesimde de imanla al yanına diye dua etmişimdir. Bu ülke için ne kadar çalışsak azdır. Ben bir şehit torunu olarak bin tane canım olsa hepsini de feda etmeye hazırım." diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir. "HAVAALANINA GİDERKEN DURDURDULAR"

15 Temmuz günü yaşadığı duygu dolu anları anlatan 15 Temmuz Gazisi Doğan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın bizi yönlendirdiği gibi havaalanına giderken bizi genç arkadaşlarımız durdurdu. "Askerler, polislerimize kurşun atıyorlar" dedi. O anda bir polis arkadaşımız vuruldu. Ben de şah damarımdan kurşun almışım. Belimden de kurşun almışım. Farkında bile değildim. Allah bana iki tane kurşun nasip etti" diye konuştu.