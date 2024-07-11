15 Temmuz destanı Turkuvaz Medya’da | Gazilerin gözünden ihanet gecesi: Bin tane canım olsa hepsini vermeye hazırım

İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve 15 Temmuz Gazileri'nin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı gerçekleştirildi.
Konferans kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı.
TİM Eski Başkanı İsmail Gülle.
DARBENİN 2 AMACI VARDI
Konferansın konuşmacıları arasında yer alan ve 15 Temmuz'u, yaşadığımız sürece tarihimizin önemli bir parçası olduğunu daima hatırlatacağını belirten TİM Eski Başkanı İsmail Gülle, "Bu hain darbenin en önemli iki sebebi var. Birincisi siyaseti akamete uğratmak, ikincisi ticareti ve ihracatı akamete uğratmak. Allah'a çok şükür milletimizin duruşu ve kahramanlarımızın mücadelesiyle başarılı olamadılar. Ülkemiz, bu ülke için canlarını veren kahramanlarımız sayesinde bu günlere gelmiştir. Ama tam bağımsızlığın da ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunu biliyoruz. Onun için de üretmemiz ve ter dökmemiz gerekiyor. Biz 15 Temmuz'dan sonraki gece, bizleri arayan Fransızlara, İngilizlere, Almanlara, Uzak Doğululara yaşadığımız geceyi nasıl anlatabilirdik? İçimizde yaşayan, bizdenmiş gibi görünen insanların bizlere böyle bir tuzak kurduğunu, Türkiye'yi çok geriye götürmek istediğini hangi sözlerle anlatabilirdik? Tam işler yoluna girdi, üretiyoruz derken, ülkemizin insanının geleceğine çelme atmak nasıl anlatılabilirdi? Allah'a çok şükür ki o gecenin sabahında servislerimiz doldu, üretimimiz devam etti. Ancak Haziran ayının ihracat rakamına ancak Ekim ayında ulaşabildik. Arada 5.8 milyar dolarlık bir ihracat kaybımız var. Ülkemizin geleceğinden, gelirinden kaybettik. Ancak halkımızın bu onurlu mücadelesi devam ettikçe bu ülke üstüne koyarak yükselecektir. Bizler tam ekonomik bağımsızlığı elde edene kadar üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas.
"DÜNYADAKİ HALKLARA ÖRNEK OLDUK"
Konuşmasına ev sahipliği için Tukuvaz Medya'ya teşekkür ederek başlayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, "Sur Yapı Grubu olarak 15 Temmuz'da olan ne varsa unutulmaması gerektiğine inanıyoruz çünkü unutursak biteriz. Biz büyük bir milletiz; tecrübeleri ve tarihi olan bir milletiz. Ama Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimize baktığımızda geçmişimizde de hain darbe girişimleri hiç bitmedi. Millet olarak inşallah 15 Temmuz'dan sonra bu kötü sicili de ortadan kaldırmış olacağız diye ümit ediyorum. İlk defa Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz büyük bir irade gösterdi ve engelledi. Önemli bir dönüm noktası oldu ve dünya halklarına da ne olması gerektiğini göstermiş oldu. Bu anlamda dünyadaki halklara da örnek olmuş bir milletiz" diye konuştu.