Yasak aşk itirafı ‘mezhepsiz’ açıklaması derken Gökhan Göz bombayı patlattı! Fatoş Yelliler ile sarmaş dolaş paylaştı
Yasak aşk itirafı 'mezhepsiz' açıklaması derken Gökhan Göz bombayı patlattı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşıma magazin gündemine bomba gibi düştü. Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile verdiği sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelen ikilinin pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler arasında yaşananlar ve aşklarını ilan ettikleri o pozlar...
04.12.2021 21:12
- Son Güncelleme: 04.12.2021 21:12
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı iş insanı Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti.
YASAK AŞK İTİRAFI!
Berdan Mardini ile olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı" diyerek özür dilemişti.
'DESTEKLEYEN HER KADIN ONUN GİBİ MEZHEBSİZDİR'
Gökhan Göz de jet hızıyla bir açıklama yaparak "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Onu destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir" demişti.