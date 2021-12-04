Yasak aşk itirafı ‘mezhepsiz’ açıklaması derken Gökhan Göz bombayı patlattı! Fatoş Yelliler ile sarmaş dolaş paylaştı

YASAK AŞK İTİRAFI!

Berdan Mardini ile olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı" diyerek özür dilemişti.