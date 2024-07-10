Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış

KAYIT DIŞI GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

Kara para soruşturmasında görevli olan bir vergi müfettişinin özellikle Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmeler ve buluşmalar yaptığı tespit edildi. Operasyon sırasında tatilde olan söz konusu müfettiş kaldığı otelde gözaltına alındı.

POLİSİ DANS EDEREK KARŞILADI

Neslihan Güngen'in gözaltına alınmadan bir gece önce bir eğlence merkezinde eğlendiği bu nedenle alkollü olduğu öğrenildi. Bu nedenle Güngen, gözaltı işlemleri sırasında polisi dans ederek karşıladı. Ancak emniyete götürülürken ağlama krizine girdi.