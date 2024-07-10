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Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli "Kuyu-8" operasyonlarıyla gözaltına alındı. Operasyona yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Güngen'in olayı soruşturan vergi müfettişi ile kayıt dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Söz konusu müfettiş de gözaltına alındı. Öte yandan Güngen'in evine gelen polisleri dans ederek karşıladığı öğrenilirken, kolajen ip detayı ise hayrete düşürdü. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, yaşanan son gelişmeleri aktardı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 14:05 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 14:47
Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde 9 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 54 kişi yakalandı.

Fenomenler soruşturmasında Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

61'E ULAŞTI
Operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

EL KONULAN ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Operasyonla el konulan lüks araçlardan bazıları ve güzellik merkezi malzemeleri de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, A Haber ekranlarında operasyonun detaylarını aktardı.

Kolajen ip detayı hayrete düşürdü!

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER
Çiftin Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.

MARKET İPİYLE TUZAK
Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlandığı öğrenildi.

Neslim Güngen'e ait olan lüks araca da el konuldu.

1,5 MİLYARLIK ŞAİBE
İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

KAYIT DIŞI GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

Kara para soruşturmasında görevli olan bir vergi müfettişinin özellikle Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmeler ve buluşmalar yaptığı tespit edildi.

Operasyon sırasında tatilde olan söz konusu müfettiş kaldığı otelde gözaltına alındı.

POLİSİ DANS EDEREK KARŞILADI
Neslihan Güngen'in gözaltına alınmadan bir gece önce bir eğlence merkezinde eğlendiği bu nedenle alkollü olduğu öğrenildi. Bu nedenle Güngen, gözaltı işlemleri sırasında polisi dans ederek karşıladı. Ancak emniyete götürülürken ağlama krizine girdi.

ALNIM AK DEMİŞTİ
Dilan Polat'ı sektöre ben soktum diyen Neslim Güngen'in Dilan Polat'ın gözaltına alındığı dönemlerde yaptığı açıklamaları da gündem oldu.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen'den ilk açıklama

Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

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