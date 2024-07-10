Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, A Haber ekranlarında operasyonun detaylarını aktardı.
SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER
Çiftin Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.
MARKET İPİYLE TUZAK
Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlandığı öğrenildi.
Neslim Güngen'e ait olan lüks araca da el konuldu.
1,5 MİLYARLIK ŞAİBE
İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği tespit edildi.