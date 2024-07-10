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Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı. Türksat 6A'ya ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 16:23 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 16:50
Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı (9 Temmuz)Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı (9 Temmuz)

TÜRK UZAY TARİHİNDE İLKLER YAŞANDI
TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti.

Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."

TÜRKSAT 6A UZAYA FIRLATILDI
Türksat 6A, 9 Temmuz'da Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.

Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

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