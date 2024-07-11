Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı

MASAK raporunda, Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Bu şirketin sigortalı çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu da saptandı. İşadamı Yunus Emre Borhan verdiği ifadesinde, Sneijder'le Hakan Arif Tavukçu aracılığıyla tanıştığını ayrıca yine kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında ismi geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le de kendisini Sneijder'in tanıştırdığını dile getirdi.

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