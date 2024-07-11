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Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray'ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul polisinin yürüttüğü operayon sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 55 kişinin 4.5 milyar liralık mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Liderliğini, Hakan Reis'in yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kaldı. TAKVİM'in ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:14
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı

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Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına Takvim ulaştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Hakan Reis.Hakan Reis.

Liderliğini, Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

SNEJDER'İN İSMİ ÇIKTI
Takvim'in ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

Wesley Sneijder ve Yunus Emre BorhanWesley Sneijder ve Yunus Emre Borhan

MASAK TEK TEK TESPİT ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklandığı şirketler MASAK tarafından tek tek tespit edildi. MASAK, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesinin, Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan olduğunu saptadı.

GİZLİ ORTAK ÇIKTI
Borhan'ın para trafiğini mercek altına alan MASAK, eski futbolcu Sneijder'in ismine rastladı. Sneijder'in Borhan'ın yüzde 50 ortağı olduğu Econ Gayrimenkul şirketine 1 milyon 181 bin 428 dolar gönderdiğini belirledi.

MASAK raporunda, Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Bu şirketin sigortalı çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu da saptandı. İşadamı Yunus Emre Borhan verdiği ifadesinde, Sneijder'le Hakan Arif Tavukçu aracılığıyla tanıştığını ayrıca yine kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında ismi geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le de kendisini Sneijder'in tanıştırdığını dile getirdi.

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