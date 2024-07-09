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İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da her şey yolunda! Sinyalden yaklaşık bir saat sonra ilk komut verildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı. Uydudan ilk sinyal 67. dakikada alınırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜRKSAT 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 km, enöte noktası 70.000 km olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 10:45 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 10:55
İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’da her şey yolunda! Sinyalden yaklaşık bir saat sonra ilk komut verildi

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.

Bakan Kacır: TÜRKSAT6A'da şu ana kadar her şey yolunda

İLK SİNYAL 67. DAKİKADA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin son durumu paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Uydudan ilk sinyalin alınması, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor.



İLK KOMUT VERİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yolculuğuna devam eden Türksat 6A uydusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kacır, "İlk Milli Haberleşme Uydumuz #TÜRKSAT6A'da şu ana kadar her şey yolunda. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. İlk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise TÜRKSAT 6A'ya ilk komutu gönderdiler." dedi.

Türkiye saati ile 05.24'te güneş panellerinin açıldığını ifade eden Kacır, "TÜRKSAT 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32.479 km irtifada saat 05.24'de (TSÏ) açıldı. TÜRKSAT 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 km, enöte noktası 70.000 km olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek." ifadelerini kullandı.


SÜRPRİZ İSİM
Kacır'ın paylaştığı videoda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de kontrol odasında olduğu görüldü.

TÜRKSAT 6A FALCON 9 ROKETİYLE UZAYA FIRLATILDI
Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.

HANGİ YÖRÜNGEDE HİZMET VERECEK?
Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

5 MİLYARIN ÜZERİNDE KİŞİYE ULAŞACAK
Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

10 maddede Türksat 6A

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