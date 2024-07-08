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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cape Canaveral Uzay Üssü'den Space X'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fırlatılma sonrası törene video mesaj göndererek, "TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 03:21
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.

Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.

42 DERECE DOĞU BOYLAMINDAKİ YÖRÜNGESİNDE HİZMET VERECEK
Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

TÜRKİYE'NİN UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARIN ÜZERİNE ÇIKACAK
Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

"ÖNÜNE ÇIKARILAN TÜM ENGELLERE VE KISITLAMALARA RAĞMEN ÜLKEMİZ UZAYDAKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ettik. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların %81'den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik.

2,5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Millî Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A'yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz.

6A'yla birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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