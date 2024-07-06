Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Avusturya'yı yenerek adını son 8'e yazdıran Türkiye A Milli Futbol Takımımız, yarı final için sahne alıyor. Ay Yıldızlılar bu kez Hollanda'yı geçip son 4'e kalmanın peşinde.
EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Avusturya'yı yenerek adını son 8'e yazdıran Türkiye A Milli Futbol Takımımız, yarı final için sahne alıyor. Ay Yıldızlılar bu kez Hollanda'yı geçip son 4'e kalmanın peşinde.
MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.
Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
GÖZLER İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.
BİLETLER SANİYESİNDE TÜKENDİ
F Grubu'ndaki ilk iki karşılaşmasını Dortmund'da, son maçını Hamburg'da oynayan A Milli Takımımız, Son 16 Turu'nu Leipzig'de oynamıştı. Taraftarlarımız tüm maçlarda ateşli bir atmosfer yaratmıştı. Şimdi aynı coşkuyu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayacağız.
Milliler, Hollanda karşılaşmasını, EURO 2024'ün finalinin oynanacağı 75 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Biletler satışa çıktıktan 5 dakika sonra tükendi. Yine maçtan önce stada doğru, dev bir yürüyüş gerçekleşecek ve tribünde çoğunluk bizde olacak.
YARI FİNAL GELİRİ 4 MİLYON EURO
Türkiye, EURO 2024'e katılım ve şu ana kadar gösterdiği performans sayesinde UEFA'dan 14 milyon 750 bin Euro para ödülü kazandı. Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Milliler, son olarak 2.5 milyon Euro'nun sahibi olmuştu. Eğer Ay-Yıldızlılar, bu akşam Hollanda'yı yenip, 2008'den sonra yine yarı finale kalmayı başarırsa, 4 milyon Euro kazanacak.
MİLLİ TAKIM'DA 3 EKSİK
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü maçta forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA'nın verdiği skandal kararla 2 maç ceza alan Merih Demiral da sahadaki yerini alamayacak.
Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.
Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
8 OYUNCUMUZ SINIRDA
Avusturya maçında sınırdaki oyuncularımızdan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart gördükleri için bu maçta yoklar. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezaları ise bitti.
Portakallar'a karşı bu mücadelede Kaan, Uğurcan, Zeki, Arda, Mert Günok, Mert Müldür, Salih Özcan ve Kenan Yıldız sınırda yer alıyor.
Berlin'de zafer bizim olur ve bu isimlerden biri kart görürse, yarı finalde olmayacak. Ancak bizden kimse kart görmez ve tur atlarsak, UEFA kuralları gereği final öncesi sarı kartlar silinecek.
"TARİH YAZMAK İÇİN OYNUYORUZ"
Hollanda maçı öncesi konuşan Montella şunları söyledi: "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Maça hazırız. Umarım böyle statlarda yolumuza devam ederiz. Burada daha önce Almanya karşısında tarihi bir sonuç almıştık. En son kadro seçimleriyle ilgili haklı olduğumu ise herkese gösterdim."
"MERİH'E VERİLEN CEZA HAKSIZLIK"
"Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklük'le, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."
"GOLÜ ATARIM KAZANIRIZ"
Avusturya maçında cezasını tamamlayan ve Hollanda karşısında sahada olacak Hakan Çalhanoğlu, "En büyük hayalimiz insanlarımızı mutlu etmek. Hollanda'ya yenilgimizi unutmadık. Bu maça da tıpkı rövanş olarak gördüğümüz Avusturya maçındaki gibi çıkacağız. Umarım yine golümü atarım ve kazanırız. Buraya kadar geleceğimizi kimse beklemedi. Sahaya ruhumuzu ortaya koyduk. Onlar da bizden çekiniyordur. De Vrij ve Dumfries, Inter'den takım arkadaşım ama aramadım, aramam da. İnşallah kazanan biz olacağız" dedi.
"ANNEMİ ARAYACAĞIM"
Ay-Yıldızlılar'ın formda oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, "Berlin'de daha önce Almanya'yı yenmiş ve ben de gol atmıştım. Hollanda'da doğdum. Annem Hollandalı, babam Türk. Ailem ve benim için özel bir karşılaşma olacak. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Daha önce kanat ve 10 numara olarak oynuyordum. Şimdi ise sol bek ve bazen sağ bek oynuyorum. Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum ve umarım bu şekilde devam ederim. Eğer yarı finale çıkarsak, ilk arayacağım annem olacak. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. 12. Adam olarak bize destek verin" ifadelerini kullandı.
KADRODA ZORUNLU ROTASYON
Milli takımımızda Avusturya karşısında cezalı duruma düşen Orkun Kökçü'nün yerine, Hakan Çalhanoğu'nun, orta alanda İsmail Yüksek'in pozisyonunda Salih Özcan'ın forma giymesi bekleniyor. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Milliler'de Merih Demiral'a verilen ceza sonrası ise Hakan gibi cezası sona eren ve sakatlığı geçen Samet Akaydin 11'de yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda : Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Depay, Gakpo.
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Kenan, Arda, Barış Alper.