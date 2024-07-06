Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi

MİLLİ TAKIM'DA 3 EKSİK A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'nın verdiği skandal kararla 2 maç ceza alan Merih Demiral da sahadaki yerini alamayacak.



Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.



Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

8 OYUNCUMUZ SINIRDA Avusturya maçında sınırdaki oyuncularımızdan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart gördükleri için bu maçta yoklar. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezaları ise bitti. Portakallar'a karşı bu mücadelede Kaan, Uğurcan, Zeki, Arda, Mert Günok, Mert Müldür, Salih Özcan ve Kenan Yıldız sınırda yer alıyor. Berlin'de zafer bizim olur ve bu isimlerden biri kart görürse, yarı finalde olmayacak. Ancak bizden kimse kart görmez ve tur atlarsak, UEFA kuralları gereği final öncesi sarı kartlar silinecek.

"TARİH YAZMAK İÇİN OYNUYORUZ"



Hollanda maçı öncesi konuşan Montella şunları söyledi: "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Maça hazırız. Umarım böyle statlarda yolumuza devam ederiz. Burada daha önce Almanya karşısında tarihi bir sonuç almıştık. En son kadro seçimleriyle ilgili haklı olduğumu ise herkese gösterdim."

"MERİH'E VERİLEN CEZA HAKSIZLIK" "Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklük'le, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."