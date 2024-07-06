Van'da skandal görüntüler! "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında ünlü şarkıcı Bengü sahne aldı.







Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde eserlerini seslendiren Bengü konseri "Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktaladı.