SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Van'da skandal görüntüler! "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar

Van'da skandal görüntüler kayıtlara geçti... Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında sahne alan Bengü, konseri "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktalayınca birtakım bölücü unsurlar taşkınlık çıkardı. Sahneye pet şişe ve cisimler fırlatıldı. O anlar büyük tepki çekti. Öte yanda konserin düzenlendiği Atatürk Kültür Parkı'nda geride bıraktığımız aylarda DEM parti tarafından düzenlenen 'nevruz'da "Biji serok Apo" sloganları atılıp örgüt flamaları açılmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 10:58 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 11:21
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında ünlü şarkıcı Bengü sahne aldı.

Bengü konserini birbirine kattılar!



Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde eserlerini seslendiren Bengü konseri "Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktaladı.



"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" HAZIMSIZLIĞI

"Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözlerini hazmedemeyen birtakım bölücü unsurlar konser alanını birbirine kattı.




SAHNEYE ŞİŞE ATTILAR

Bengü'nün sahneyi terk etmesinin adından seyirciler, organizasyon şirketi ve sanatçıyı protesto ederek sahneye pet şişe ve cisimler fırlattılar.

"Ne mutlu Türk'üm diyene", Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1933 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verdiği Onuncu Yıl Nutku'nun son cümlesidir.



Atatürk Kültür Parkı'ndaki "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı akıllara DEM Parti'nin Van'daki 'nevruz' maskeli bölücü etkinliklerini getirdi.

Yine aynı lokasyonda 'nevruz' için toplanan DEM Partilileri "Biji serok Apo" diye bağırıp örgüt flamaları açarak açık açık bölücülük yapmıştı.




14-28 Mayıs seçimleri döneminde il il dolaşıp seçim kampanyası yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Van'da HDP flamalarıyla karşılanmış, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da HDP'lileri 'zafer' işareti ile selamlamıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları provokasyonda ön sırada! Terörden tutuklu Mehmet Sıddık Akış yerine atanan Valiye alçak tehditDEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları provokasyonda ön sırada! Terörden tutuklu Mehmet Sıddık Akış yerine atanan Valiye alçak tehdit

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
İşte UEFA skandalının perde arkası! Merih Demiral’a ceza vermek için baktıkları kaynak güldürdü
ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı
Merih Demiral’a 2 maç men cezası veren UEFA’dan çifte standart! İşte ikiyüzlülüğünün tarihi
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Kamuda tek maaş zorunluluğu! Yasa teklifi hazırlandı: İşte tüm detaylar...
İran’ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti için iddianame hazırlandı! Cezalarının detaylarına ulaşıldı
Ahu Yağtu, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya... Samatya’dan kimler geldi kimler geçti! Cem Yılmaz 55 milyon TL’lik aşk teknesini sattı
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Son dakika haberleri... Suriye’deki bayrak provakatörü yakalandı
SON DAKİKA