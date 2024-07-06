Van'da skandal görüntüler! "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında ünlü şarkıcı Bengü sahne aldı.
Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde eserlerini seslendiren Bengü konseri "Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" diyerek noktaladı.
"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" HAZIMSIZLIĞI
"Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözlerini hazmedemeyen birtakım bölücü unsurlar konser alanını birbirine kattı.
SAHNEYE ŞİŞE ATTILAR
Bengü'nün sahneyi terk etmesinin adından seyirciler, organizasyon şirketi ve sanatçıyı protesto ederek sahneye pet şişe ve cisimler fırlattılar.
"Ne mutlu Türk'üm diyene", Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1933 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verdiği Onuncu Yıl Nutku'nun son cümlesidir.