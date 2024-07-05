SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kilit kapanıyor! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi...

Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Harekât Sahasında terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirdi. Bölgedeki 'teröristan' tezgahını dağıtacak olası harekat öncesi alan ve saha temizliği sürerken MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kilit kapanıyor!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda komandoların bölgeye iniş görüntüleri yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 15:35 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 15:42
Kilit kapanıyor! Komandolar Irak’ın kuzeyine böyle indi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, güney sınırlarında kurulmak istenen 'teröristan' tezgahına karşı kararlı bir duruş sergiliyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri olası askeri harekat öncesi alan ve saha temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

MSB'DEN KİLİT KAPANIYOR PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı "Kilit kapanıyor" notuyla Pençe-Kilit Harekât sahasından görüntü paylaştı.

Görüntülerde komandoların hava indirme yaptığı görüldü. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kilit kapanıyor! Hava Hücum Harekâtı ile Komando İndirme Irak'ın Kuzeyi"

DÜN DE YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığ dün de benzer bir paylaşım yaptı.





"KİLİT KAPANIYOR"
Yine "Kilit kapanıyor" notuyla paylaşılan görüntüde Pençe-Kilit Harekât Sahasından yapılan atışlara yer verildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Geride bıraktığımız gün (3 Temmuz) Irak'ın kuzeyindeki 37 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildi.

MSBden Irakın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vurulduMSBden Irakın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu


Hava harekatında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.




İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



"BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik dünkü hava harekatına da değinen Aktürk, "Hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştır. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." dedi.

Başkan Erdoğandan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esadla görüşme ne zaman? Davet masadaBaşkan Erdoğandan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esadla görüşme ne zaman? Davet masada

Astanada Suriye zirvesi! Başkan Erdoğandan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putinden İlişkilerimiz ilerliyor sözleriAstanada Suriye zirvesi! Başkan Erdoğandan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putinden İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
Kayseri ve Suriyede tehlikeli sınama! Bir yanda PKKnın teröristan hayali diğer yanda Şamla normalleşme zemini: Her an her şey olabilirKayseri ve Suriyede tehlikeli sınama! Bir yanda PKKnın teröristan hayali diğer yanda Şamla normalleşme zemini: Her an her şey olabilir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki: Futbolun bağımsızlığına müdahale
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Başkan Erdoğan’dan ikiyüzlülüğe sert tepki! Merih Demiral yalnız değil
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP’deki eş-dost akrabalarına tepki
Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor
Başkan Erdoğan’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...
Milli yıldız Fenerbahçe’ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu
İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer Gazze’deki soykırımın en büyük destekçisi: İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı
İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU
Ali Koç ve Selahattin Baki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara dair ifadeye çağrıldı!
Çiftçide 1,5 lira olan limon tezgahta 20 liraya çıktı! Arz-talep dengesiyle açıklamak mümkün değil: Ne oldu bizim şu Hal Yasası işi?
1 alana 1 bedava: Fenerbahçe’den bir bomba daha! En Nesyri’nin yanında o da geliyor
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var
SON DAKİKA