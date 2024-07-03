MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 37 terör hedefi imha edildi Operasyonda 37 terör hedefinin vurulduğu belirtilirken, "Hava Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etti." denildi. 37 HEDEF İMHA EDİLDİ

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.





ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.