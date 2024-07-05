Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek

6 Şubat'ta biz buradaydık. Devlet millet el ele vermiş büyük bir seferberlik anlayışıyla çalışmalara başlamıştık. Enkazları kaldırırken diğer taraftan da yeni yapılacak binalara ilişkin alan tespitlerini ve sözleşmeleri imzalamak suretiyle alan tespitlerini gerçekleştirdik.

Bugün 200 bin konutu başlattığımız, 76 bini de teslim ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçle birlikte vatandaşlarımız bu sağlam, güvenli evlerde oturuyor olmaları da bizim için bir mutluluk vesilesi. Bugün Malatya'mızdayız birazdan Doğanşehir ilçemize de gideceğiz. Buradan Kahramanmaraş ertesi günde Hatay'a gitmek suretiyle deprem bölgesine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.





"22 YILDIR OLDUĞU GİBİ NE SÖZ VERDİYSEK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bir taraftan vatandaşlarımızı dinlerken diğer taraftan eksik yapılması gereken işlere ilişkin kararlarımızı alıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza 22 yıldır olduğu gibi ne söz verdiysek tutmak için çalışıyoruz.

İnşallah 6 Şubat sonrasında da onların bir evladı, bir kardeşi olarak da deprem bölgesinde her zaman yanlarında oluyoruz. Canlarımızı kaybettik, maddi hasarlarımız oldu. Bu can kayıplarımızın tekrar yaşanmaması için bu sağlam güvenli konutların sayısını artırmamız lazım.

Deprem dönüşümü birinci gündem maddesi olmalıdır. Deprem dönüşümüne ilişkin adımları kararlılıkları atmak durumundayız. Bu noktada herkes üstünde düşeni yapacak. Bu siyaset üstü bir durum. Biz istiyoruz ki, güzel ülkemizde hiçbir yerde deprem riski kalmasın. El birliği içerisinde vatandaşlarımızın huzuru refahı için gayet gösteriyoruz.