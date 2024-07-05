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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan A Haber'e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarında çok özel açıklamalara imza attı. Deprem bölgesi Malatya'da konuşan Kurum, "Vatandaşlarımızı bir an önce bu konutlara yerleştirmemiz gerekir. 200 bini yıl sonuna kadar teslim edip, ardından etap etap ilerleyeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 19:46 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 19:51
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarına konuk oldu.

Bakan Kurum, deprem bölgesi olan Malatya'da gerçekleştirilecek projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Kurum A Haber'de!

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarında yer alan satır başları:

Buradan tüm deprem bölgemize sevgilerimize saygılarımızı gönderiyorum. 2 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız tarafından görev tebliğimizin ardından ilk ziyaretimiz deprem bölgesine gerçekleşti.

6 Şubat'ta biz buradaydık. Devlet millet el ele vermiş büyük bir seferberlik anlayışıyla çalışmalara başlamıştık. Enkazları kaldırırken diğer taraftan da yeni yapılacak binalara ilişkin alan tespitlerini ve sözleşmeleri imzalamak suretiyle alan tespitlerini gerçekleştirdik.



Bugün geldiğimiz noktada Malatya Akçadağ'dayız. Vatandaşlarımızın evine misafir olup dualarını aldık ve çaylarını içtik.

Bugün 200 bin konutu başlattığımız, 76 bini de teslim ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçle birlikte vatandaşlarımız bu sağlam, güvenli evlerde oturuyor olmaları da bizim için bir mutluluk vesilesi. Bugün Malatya'mızdayız birazdan Doğanşehir ilçemize de gideceğiz. Buradan Kahramanmaraş ertesi günde Hatay'a gitmek suretiyle deprem bölgesine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.



"22 YILDIR OLDUĞU GİBİ NE SÖZ VERDİYSEK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bir taraftan vatandaşlarımızı dinlerken diğer taraftan eksik yapılması gereken işlere ilişkin kararlarımızı alıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza 22 yıldır olduğu gibi ne söz verdiysek tutmak için çalışıyoruz.

İnşallah 6 Şubat sonrasında da onların bir evladı, bir kardeşi olarak da deprem bölgesinde her zaman yanlarında oluyoruz. Canlarımızı kaybettik, maddi hasarlarımız oldu. Bu can kayıplarımızın tekrar yaşanmaması için bu sağlam güvenli konutların sayısını artırmamız lazım.

Deprem dönüşümü birinci gündem maddesi olmalıdır. Deprem dönüşümüne ilişkin adımları kararlılıkları atmak durumundayız. Bu noktada herkes üstünde düşeni yapacak. Bu siyaset üstü bir durum. Biz istiyoruz ki, güzel ülkemizde hiçbir yerde deprem riski kalmasın. El birliği içerisinde vatandaşlarımızın huzuru refahı için gayet gösteriyoruz.



YIL SONUNA KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Şu an deprem bölgesinde arz talep dengesizliği var. Vatandaşlarımızı bir an önce bu konutlara yerleştirmemiz gerekir. 200 bini yıl sonuna kadar teslim edip, ardından etap etap ilerleyeceğiz.

Şu an 441 bin hak sahibi vatandaşımız var. Bunun 400 bini konut, 40 bini de ticari ünite. Bunların inşallah etap etap tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda kararlar alıyoruz.



KÖYLERDEKİ SON DURUM NE?

Hasar gören tüm köylerimizde de çalışmalarımız yürüyor. Bir taraftan da konut teslimlerini gerçekleştiriyoruz. İstiyoruz ki orada, çiftçiliğimiz hayvancılığımız ilerlersin. Kırsal kalkınma çok önemli. Bunu devam ettirecek adımlarımızı bu konutlarımızın yerleşimiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bir tarım ülkesiyiz. Nüfusumuz artıyor ve güzelim köylerimizin eksi günlerine kavuşmasını istiyoruz.

Köyün demografik yapısı ve kültürel dokusunu koruyacak yeni projelerimiz de olacak. Gerek toplu, gerek belirlediğimiz alanda hızlı bir şekilde konutlar tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bugüne kadar her sözünü tuttu. Bize düşen de bu sözleri bugün tekrar yerine getirmektir.

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