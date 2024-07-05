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Dikkat Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri düzenlendi

Sivas Valiliği, Ankara-Sivas demiryolu hattının 15 noktasında yapılan yol bakım çalışması nedeniyle Yüksek Hızlı Tren saatlerinin yeniden ayarlandığını duyurdu. İşte yeni sefer saatleri...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 21:43 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 21:43
Dikkat Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri düzenlendi

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Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım çalışmaları nedeni ile yeniden düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı, söz konusu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve tren seferlerinin kaldırılmadığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir:


ANKARA TRENİ

Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

İSTANBUL TRENİ

Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15



DÖNÜŞ TRENLERİ

Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

İSTANBUL

Sögütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44 dür."

Ayrıca düzenlemenin tahminen aralık ayına kadar devam edeceği, çalışmalar tamamlandığında seyir sürelerinin kısalacağı da ifade edildi.

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