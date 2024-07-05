Dikkat Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri düzenlendi





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir: