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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk paylaşım: 81 ilin her köşesine koşmaya devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 02:26 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 02:27
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan ilk paylaşım: 81 ilin her köşesine koşmaya devam

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"81 İLİN HER KÖŞESİNE KOŞMAYA DEVAM"
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum.

Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

YENİ BAKAN MURAT KURUM'UN ÖZ GEÇMİŞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1976'da Ankara'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999'da mezun olan Kurum, 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 arasında ise TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Kurum, 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2023'e kadar bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı oldu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

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