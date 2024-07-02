SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı

Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Özhaseki ve Kurum açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim." dedi. Görevi devralan Bakan Kurum, 81 ilde kentsel deprem dönüşüm mesajı vererek, "Her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 12:53 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı.

81 ilde dönüşüm: El ele vereceğiz!

Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Özhaseki ve Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bu görevi yeniden tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralırken ve devrederken gurur duyduğum Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi İstanbul'un muradı oldum, depremde, selde koşturmaya gayret gösterdim. Bundan sonraki süreçte de yapacağım aziz milletim için yapmak olacaktır. Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz.

81 İLDE DÖNÜŞÜM MESAJI
Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir, Balıkesir'deki yangınlar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Biz de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız, el ele vereceğiz.


Özhaseki'den flaş açıklamalar:

Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum. Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbetteki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşime başarılar diliyorum. Haklarınızı helal edin.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Konuya ilişkin atama kararı, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

MURAT KURUM KİMDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1976'da Ankara'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999'da mezun olan Kurum, 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 arasında ise TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Kurum, 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2023'e kadar bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı oldu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı
Türk Telekom
Kayseri ve Suriye’de tehlikeli sınama! Bir yanda PKK’nın ’teröristan’ hayali diğer yanda Şam’la normalleşme zemini: Her an her şey olabilir
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! Sigarasız nesil için yeni düzenleme
MİT’ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye’nin kuzeyi... Müdahale edildi | Milli Savunma Bakanı Güler’den uyarı
Suriye’nin kuzeyinde zaman ayarlı fitne! SMO’dan ’provokatörlerden hesap soracağız’ mesajı: “Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz de kutsal
İzmir’deki yürüyen merdiven kazası kamerada! Üçyol İstasyonu’nda kabus anları
Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
SON DAKİKA