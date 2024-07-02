Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda devir teslim! Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bu görevi yeniden tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralırken ve devrederken gurur duyduğum Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi İstanbul'un muradı oldum, depremde, selde koşturmaya gayret gösterdim. Bundan sonraki süreçte de yapacağım aziz milletim için yapmak olacaktır. Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz.



81 İLDE DÖNÜŞÜM MESAJI

Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir, Balıkesir'deki yangınlar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Biz de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız, el ele vereceğiz.