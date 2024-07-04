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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya'da "Tüm yaraları saracağız" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki bayral değişimi sonrası görevi devralan ve ilk iş olarak "Depremden etkilenen bölgelerde arı gibi çalışağız" mesajı veren Murat Kurum, Ayağının tozuyla Malatya'ya gitti. Kurum, "Söz veriyoruz. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya’yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız" dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 'koordinasyon toplantısı'nda kentin acil ihtiyaçları masaya yatırıldı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 19:41 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 19:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı

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Geçtiğimiz günlerde görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum'un asrın deprem felaketinden etkilenen 11 ile yönelik mesaisi başladı.

Kurum, ayağının tozuyla Malatya'ya gitti.



"TÜM YARALARI SARACAĞIZ"

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum, "Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız" mesajı verdi.

Bakan Kurum, "Bugün güzeller güzeli Can Malatya'mıza geldik. Sıcak, samimi Malatyalı hemşerilerimizle kucaklaşmaya geldik. Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya'nın bir evladıyız. Ve söz veriyoruz. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.




KURUM'A TEŞEKKÜR: "AYAĞININ TOZUYLA MALATYA'YA GELDİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Ayağının tozuyla Malatya'mıza geldi. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim" diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.




ACİL İHTİYAÇLAR GÜNDEME ALINDI

Er, "Malatya Büyükşehir Belediyemizde ağırladığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un idaresinde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda, şehrimizin acil ihtiyaçları ile orta ve uzun vadede planlanan projeleri gündemimize aldık" dedi.



"DEPREM BÖLGESİNİ SÜRATLE İHYA EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görevi devraladıktan hemen sonra deprem bölgesinde incelemelerde bulunup vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurmuştu.

Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."



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