Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya'da "Tüm yaraları saracağız" mesajı





"DEPREM BÖLGESİNİ SÜRATLE İHYA EDECEĞİZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görevi devraladıktan hemen sonra deprem bölgesinde incelemelerde bulunup vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurmuştu.



Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."





