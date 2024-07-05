Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP’deki eş-dost akrabalarına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
YUMUŞAMA SORULDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in temasları sonrası başlayan normalleşme sürecinin ardından Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef almış Erdoğan ise, "Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar." ifadelerini kullanarak Özel'e yanıt vermişti.
Astana dönüşü Başkan Erdoğan'a normalleşme süreci ve CHP ile ilişkiler soruldu. Erdoğan Özel'i KKTC'ye davet ettiğini ancak Özel'in kendi uçağı ile gideceğini belirterek, "Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'a sorulan o sorular ve yanıtları...
KKTC'YE KENDİ UÇAKLARIYLA GİDECELER
SORU- Siyasette yumuşama dediğiniz süreçte siz, CHP Genel Başkanını KKTC'ye birlikte girmeye davet etmiştiniz? Resmi bir cevap geldi mi? Onu da Cumhurbaşkanlığı uçağına davet eder misiniz? Böyle bir diyalog var mı?
Biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım, milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar.
"DEVLET BEY İLE GİDERİZ"
Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz. Kıbrıs'a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de "uygundur" dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz.
CHP'DEKİ KOLTUK KIYAKLARI
SORU- CHP'li belediyelerde eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir televizyon kanalında böyle bir şey olmadığını söyledi. CHP'li belediyelerde işçi kıyımı var ve işçilerin maaşlarını almalarında sıkıntı var? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir?
Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için "ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız" mı diyecek? Onun geçmişteki abileri "biz CHP'den atamayacağız da MHP'den mi atayacağız?" demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok. İşte daha geçenlerde Manisa'da bir belediyede biliyorsunuz ciddi bir yolsuzluk oldu. Kula, orada bir yolsuzluk oldu ve belediye başkanı bu yolsuzluk neticesinde alındı. Bunu daha farklı belediyelerin takip etmesi mümkün. Çünkü bunlarda alışkanlık ırsidir. Ahbap, yaran bunlar. İstanbul Büyükşehir'den tutun, Ankara'sına İzmir'ine varıncaya kadar bu böyledir. Birçok vatandaş işlerinden atıldı. Nice ağlayanları biz belediyenin kapısında gördük. Kimse milletimizden gerçekleri gizleyemez. Kimse PR çalışmalarıyla, reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Pırıltılı sözlerin yaldızı çabuk dökülür ve ortada sadece yalın gerçek kalır. Şu anda olan da budur. CHP'nin bu konuda geçtiğimiz yıllar boyunca, olumsuz anlamda yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.