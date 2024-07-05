Başkan Erdoğan, Özgür Özel’e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP’deki eş-dost akrabalarına tepki

Astana dönüşü Başkan Erdoğan'a normalleşme süreci ve CHP ile ilişkiler soruldu. Erdoğan Özel'i KKTC'ye davet ettiğini ancak Özel'in kendi uçağı ile gideceğini belirterek, "Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz" ifadelerini kullandı.

YUMUŞAMA SORULDU Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in temasları sonrası başlayan normalleşme sürecinin ardından Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef almış Erdoğan ise, "Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar." ifadelerini kullanarak Özel'e yanıt vermişti.

İşte Erdoğan'a sorulan o sorular ve yanıtları...

KKTC'YE KENDİ UÇAKLARIYLA GİDECELER

SORU- Siyasette yumuşama dediğiniz süreçte siz, CHP Genel Başkanını KKTC'ye birlikte girmeye davet etmiştiniz? Resmi bir cevap geldi mi? Onu da Cumhurbaşkanlığı uçağına davet eder misiniz? Böyle bir diyalog var mı?

Biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım, milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar.

Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi

"DEVLET BEY İLE GİDERİZ"

Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz. Kıbrıs'a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de "uygundur" dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz.