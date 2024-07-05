Kırgızistan’da FETÖ iltisaklı darbe girişimi önlendi!

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada darbe girişiminin önlendiği belirtildi.
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada darbe girişiminin önlendiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" ifadeleri yer aldı.
Darbe girişimine kalkışan grubun, suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu kaydedildi.
FETÖ İLTİSAKLI DARBE GİRİŞİMİ
Daha önce FETÖ iltisaklı darbe girişimlerine sahne olan Kırgızistan'da benzer şekilde bir kalkışmanın gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.