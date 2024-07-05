Kırgızistan’da FETÖ iltisaklı darbe girişimi önlendi!

Darbe girişimine kalkışan grubun, suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu kaydedildi.

FETÖ İLTİSAKLI DARBE GİRİŞİMİ

Daha önce FETÖ iltisaklı darbe girişimlerine sahne olan Kırgızistan'da benzer şekilde bir kalkışmanın gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.