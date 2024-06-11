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Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi! 18 yıl sonra 1 saat 30 dakikalık tarihi zirve: Ne konuşuldu?

Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra bugün CHP Genel Merkezi'ne ayak bastı. Tarihi görüşme 1 saat 30 dakika sürerken Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı kapıdan uğurladı. Türk siyasetinde normalleşme sürecinin devamı olarak kayıtlara geçen görüşmede oturma düzeni de dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın arkasında Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak yer aldı. CHP Genel Merkezi'nde de göndere forslu bayrak çekildi. İşte tarihi zirvenin tüm detayları...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:24 Güncelleme 11 Haziran 2024, 18:29
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi! 18 yıl sonra 1 saat 30 dakikalık tarihi zirve: Ne konuşuldu?

İÇİNDEKİLER

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Türk siyasetinde iklim 'pozitif' eğilime girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ile başlayan 'yumuşama' ve 'normalleşme' süreci CHP'ye yapılan iade-i ziyaretle devam etti.

Erdoğan, saatler 16.00'yı gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'nde geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşıladı.



Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.



İkili daha sonrasında Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşmeye geçti.




Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.



1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

1 saat 30 dakikalık tarihi görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

İşte başkanlık makamındaki görüşmeden objektiflere yansıyan kareler;












CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.


MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu gibi AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu.

En önemli gündem maddesi ise yeni anayasa çalışmaları oldu.

TÜRK SİYASETİNDE POZİTİF İKLİM

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren siyasi iklim bugün Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Hatırlanacağı üzere AK Parti Genel Merkezi'ndeki ilk görüşme olumlu havada gerçekleşmiş, yaklaşık 1.5 saat sürmüştü. Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşmişlerdi.

Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımlamıştı.

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