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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya risk primi gerilemeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek, paylaşımında borçlanma faiz oranının düştüğüne dikkat çekerek "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor. " dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:06 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya risk primi gerilemeye devam ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şimşek söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.

Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.

Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü.

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir.

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