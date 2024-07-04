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Son dakika: Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama

Son dakika haberi... Kayseri'deki provokatif olaylara ilişkin İstanbul'da 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 21:19 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 21:32
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama

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İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" VE "HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLARI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





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