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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlendirilmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi kapsamında yaptığı üçlü görüşme hakkında ortak açıklama yayınladı. Açıklamada,"Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 20:09 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 20:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlendirilmesinde mutabık kalındı

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Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz 2024 tarihinde katıldığı Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi kapsamında yaptığı üçlü görüşme hakkında ortak açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 3 Temmuz 2024 tarihinde Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya gelmişlerdir.

Üçlü Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış; Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir.

Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.

Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.''

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