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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR'ın şehit düştüğünü, temas esnasında 2 teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 21:40 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 22:34
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit düştü

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Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından yapıldı.

''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR şehit olmuştur.

Temas esnasında 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın Konya'daki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI ARDI ARDINA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar için baş sağlığı mesajı yayınladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Başımız sağ olsun

İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN: Ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum

İSTANBUL VALİLİĞİ: Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makami ali olsun.

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