SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından yapıldı.

''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR şehit olmuştur.

Temas esnasında 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''