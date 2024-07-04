SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından yapıldı.
''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR şehit olmuştur.
Temas esnasında 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın Konya'daki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI ARDI ARDINA GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar için baş sağlığı mesajı yayınladı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Başımız sağ olsun
İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN: Ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum
İSTANBUL VALİLİĞİ: Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makami ali olsun.